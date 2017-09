Eelmisel nädalal ootamatult Londonis tegevusloast ilma jäänud sõidujagamisteenuse pakkuja Uber on teinud vigu, kuid ettevõtte töös on oodata muudatusi, ütles tegevjuht Dara Khosrowshahi.

Reedel teatas Londoni transpordiamet, et ei kavatse Uberi 30. septembril aeguvat litsentsi uuendada. Edasikaebamiseks on ettevõttel aega 21 päeva. Apellatsiooniprotsessi vältel võib Uber edasi tegutseda.

Khosrowshahi kinnitas, et otsus kindlasti vaidlustatakse, kuid lisaks kavatseb ka ettevõte ise muutuda.

"Kuigi Uber on toonud suured muudatused sellesse, kuidas inimesed kogu maailmas linnades liiguvad, on samamoodi tõsi see, et oleme aja jooksul vigu teinud. Ma palun tehtud vigade eest vabandust kõigi nimel Uberis üle maailma," teatas tegevjuht.

Khosrowshahi lisas, et Uberi uue tegevjuhina on tema ülesanne alustada uut peatükki ettevõtte arengus.

"Londonis alustasime juba suurema panustamisega linna heaks. Tulemas on ratastooliga ligipääsetavus ning meie puhta õhu plaan aitab õhusaastega võidelda," rääkis ta.

Londoni transpordiamet heidab Uberile ette, et nad kasutavad Greyballi-nimelist salajast tarkvara, et takistada korrakaitsjail juhte kontrollida. Lisaks kritiseeris amet liiga nappi juhtide taustakontrolli ning kuritegudest teatamata jätmist.

Uberil on Londonis üle 40 000 juhi ja 3,5 miljonit kasutajat. Suurbritannia pealinnas alustasid nad tegutsemist 2012. aastal.

Ka Eesti taksotellimisrakendus Taxify, mis alustas Londonis tegevust 5. septembril, pidi juba kolm päeva hiljem oma tegevuse seal seiskama, sest Londoni transpordiamet algatas nende suhtes uurimise.

Eelmisel nädalal avaldas Taxify tegevjuht Markus Villig lootust, et uueks nädalaks saadakse kõik dokumendid korda.