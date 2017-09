"Kui ma ütlen lai toetus, siis ma pean silmas Komisjoni rolli aluslepingute kaitsjana. Seda öeldi väga tugevalt välja," kinnitas Timmermans pärast esmaspäeval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungit, kus oli teemaks ka Poola.

"Minu jaoks oli väga julgustav, et kõik [liikmesriigid] laua ümber nõustusid, et õigusriik ei ole valiku küsimus, vaid kohustus, see on Euroopa koostöö vundament, see pole midagi mis jääb liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahele, vaid see puudutab meid kõiki," rääkis Timmermans.

Tema sõnul sai ta riikide toetusest ning ka Poola valitsuse hoiakust, mis teatas oma valmisolekust dialoogi jätkata, innustust jätkata.

Euroopa Komisjon on käivitanud Poola suhtes rikkumismenetluse, leides, et valitsuse algatatud üldkohtute töökorralduse seaduson mõnes aspektis vastuolus EL-i õigusega. Poola valitsuse algatatud kohtureform kahjustab kriitikute hinnangul kohtuvõimu sõltumatust ning ohustab sellega õigusriiki Poolas.

Timmermansi sõnul sai Komisjon liikmesriikide laia toetuse nii selles, et Komisjon ja Poola valitsus peavad leidma lahenduse kui ka selles, et õigusriigi põhimõte puudutab igaüht. "See on väga tähtis sellepärast, et see ei ole midagi, mis on lihtsalt ühe valitsuse ja Euroopa Komisjoni vaheline asi, vaid see puudutab kõiki," märkis Timmermans.

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Timmermans, kelle vastutusalaks on parem õigusloome, institutsioonidevahelised suhted, õigusriigi põhimõtted ja põhiõiguste harta, märkis lisaks, et Poola valitsus võiks anda oma äsja esitatud seadusmuudatused analüüsimiseks Veneetsia komisjonile, mis apoliitilise organina saaks neid neutraalselt analüüsida.

Euroopa Liidu üldasjade nõukogu juhtis esmaspäeval eesistujariigi esindajana esmakordselt Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas. Õigusriigi olukord Poolas oli päevakorras informatsioonilise punktina, kus Euroopa Komisjon andis ülevaate selleteemalisest vaidlusest Poola valitsusega.

"Täna me ei teinud otsuseid ega teatanud meetmetest, mida kavatseme võtta. Võib-olla mingil hetkel sel aastal tuleb see hetk, kui Komisjon peab endale selle vastutuse võtma. Meil on need vahendid ja instrumendid olemas. Kui vajalik, siis me kindlasti kasutame neid. Kuid täna me informeerisime liikmesriike asjade seisust, milline on olukord," märkis Timmermans.