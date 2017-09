Ri Yong-ho ütles New Yorgis ajakirjanikele, et Põhja-Korea jätab endale õiguse USA pommitajad alla tulistada, vahendas BBC.

See kehtib Ri sõnul isegi siis, kui pommitajad ei lenda Põhja-korea õhuruumis.

"Maailm peaks selgelt mäletama, et USA oli esimene, kes sõja kuulutas," ütles Ri.

"Trumpi sõjakuulutuse valguses on kõik valikud Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (DPRK) kõrgeima juhtkonna laual," lisas ta.

USA kaitseministeerium kommenteeris Ri sõnavõttu, öeldes, et kui Põhja-Korea ei lõpeta provokatiivset tegevust, edastatakse Trumpile kõik variandid, mida Pyongyangi suhtes ette võtta.

USA ja Põhja-Korea on juba mitu nädalat sõnasõjas seoses viimase tuumaprogrammi ja raketikatsetustega.

Pühapäeval ÜRO Peaassambleel peetud kõnes ütles Ri, et Trump on "enesetapumissioonil olev vaimselt segane inimene, kellel on suurushullustus".

Ri kõne oli vastus Trumpi kõnele ÜRO Peaassambleel teisipäeval, kui ta nimetas Põhja-Korea liidrit Kim Jong-uni enesetapumissioonil olevaks rakettmeheks.

Ri ütles, et Trumpi solvangud olid "pöördumatu viga, mille tõttu on paratamatu, et Põhja-Korea raketid võivad tabada USA maismaad".

Ta lisas, et Trump maksab oma kõne eest kallilt.

Trump ütles teisipäeval oma kõnes muu hulgas seda, et USA hävitab Põhja-Korea täielikult, kui on sunnitud ennast või enda liitlasi kaitsma.

Ri pühapäevasele kõnele vastas Trump Twitteri-postituses, milles ütles, et Rid ja Kimi pole enam kauaks, kui nad oma retoorikaga jätkavad.