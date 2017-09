Kuigi loodeti, et jäämurdja Botnica leiab vabal perioodil tööd off-shore projektides, on laev seisnud juba teist suve Tallinnas kai ääres - Venemaa sanktsioonid ja naftahinna langus on suvistele plaanidele kriipsu peale tõmmanud. Laevafirma juhi sõnul on praegu olukord turul siiski paranemas ja mitu konkreetset projekti silmapiiril.

2015. aasta suvel peatati Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu Botnica tööleping naftaplatvormide teeninduseks Kara meres. Sellest ajast saadik pole jäämurdja suveperioodiks tööd leidnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie hangetel osalesime, kuid hanked ise võeti maha. Meile põhjuseid ei öelda tavaliselt," rääkis TS Shipping juhatuse liige Ülo Eero.

Tema sõnul on põhjus turu üldises madalseisus, kuid praeguseks peaks halvem möödas olema.

"Me näeme vähemalt tänase päeva seisuga, et aastad 2018, 2019 ja edasi me peaksime olema tööga kindlustatud kõik suved," ütles Eero.

Konkreetselt on päevakorras kuus projekti, mis hõlmavad töid Kanadas, geoloogilisi töid kaug-põhjas ja erinevate tuuleparkide teenindamist. Lisaks on pakkumised Venemaalt, mis sanktsioonide alla ei käi.

"See on eskortlaev ja jäämurdelaev alates 30. novembrist sel aastal kuni 30 juulini. Küsisime luba Veeteede Ametilt, kas tohiksime siit ära minna, tuues siia asemele asenduslaeva, aga saime eitava vastuse. Veeteede Ameti lepingus on sõna Botnica sees ja ilmselt nii ka jääb," rääkis Eero.

Majandusministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et TS Shippingul on võimalik lepingu kohaselt tuua jäämurde perioodiks asenduseks parameetritelt samasugune laev. Mis puudutab aga Botnica võimalikku tööd välismaal, siis Venemaal äri tehes peab kindlasti vaatama, et partnerettevõte ei oleks Euroopa Liidu sanktsioneeritavate nimekirjas.

Botnica seisupäev maksab ka miinimumini kärbitud kulude tingimustes 10 kuni 12 000 eurot, kuid laeva konserveerimine läheks Eero sõnul umbes kolmandiku võrra kallimaks. Praegu katab talvel teenitud tulu napilt suvise seisuaja.