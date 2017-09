Eestisse rajatakse lähiaastail mitukümmend uut gaasitanklat

Biometaani saab toota Eestis ning põhiliseks tooraineks on sõnnik. Kolme aastaga jagab riik Eesti ettevõtetele biometaani tootmiseks 28 miljonit eurot. Ilma selle toetuseta ei oleks biometaani tootmine majanduslikult mõistlik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riik maksab toetust seetõttu, et taastuvenergia direktiivi järgi peab aastaks 2020 olema kümnendik transpordikütustest taastuvatest allikatest.

Majandusministeeriumi energeetika osakonna juhataja Timo Tatar ütles, et selle toetuse raames võiks turule tuua umbes 15 miljonit kuupmeetrit biometaani, mis vastab umbes kolmele protsendile Eesti transpordis toodetud kütusest.

"Toetus on sisse seatud, et hinnavahe maagaasi ja kallima biometaani vahel ära tasandada."

Biometaani müüakse surugaasi tanklate kaudu. Sisuliselt segatakse biometaan CNGga ning tarbija ei pruugi üldse aru saada, et ostis Eestis toodetud gaasi.

"See toetus ongi täpselt selle eesmärgiga sisse seatud, et hinnavahe maagaasi ja kallima biometaani vahel ära tasandada. Nii et tõesti, CNG gaasiga sõitva auto tarbija ei tohiks sellest vahest aru saada. Hind on täpselt sama, aga gaas on Eesti päritolu ja keskkonnasõbralikum," selgitas Tatar.

Biometaani müüvate tanklate rajamiseks saavad ettevõtted juba praegu toetust küsida. Esimeses voorus annab riik toetust 12 tankla rajamiseks, kuid see ei jää viimaseks vooruks ning kokku võib Eestisse tulla paarkümmend uut gaasitanklat.

Alexela, mis on avanud biometaani tankla Võrus ja ehitab praegu uut Jürisse, võib kokku ehitada ligi kümme sellist tanklat.

Alexela Oili juht Ain Kuusik ütles, et esimese hooga unistavad nad 10-11 tanklast, aga siin on palju muutujaid. Järgmisel aastal lisandub tõenäoliselt paar-kolm tükki ja umbes sellises tempos minnakse ka edasi.

"Eks kõik sõltub, raske on lubada. Kas konkurendid teevad täpselt sama ja loomulikult mõjutab ka see, kuidas turg järele tuleb," nentis Kuusik.