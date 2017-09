Britid tahavad siduda EList lahkumise leppe uue kaubandussuhtega

Suurbritannia peab pärast Brexitit kinni finantskohustustest, mis on Euroopa Liitu kuulumise ajal võetud, kuid need tuleb siduda tulevaste majandussuhete leppega, ütles Suurbritannia Brexiti-minister David Davis.

Londoni ja ELi neljanda läbirääkimisvooru alguses ajakirjanikega vestelnud Davis ütles, et leppeni jõudmiseks peavad mõlemad pooled olema pragmaatilised, vahendas Reuters.

"Suurbritannia peab kinni kohustustest, mis me oleme liikmesuse ajal võtnud, kuid on ilmselge, et selles küsimuses saab tulemuseni jõuda ainult uue erilise partnerluse kontekstis Euroopa Liiduga," lausus ta.

Samas oli ELi Brexiti-läbirääkija Michel Barnier selgesõnaline, et tema seisukohalt on sündmuste järjekord teistsugune.

Esmalt peavad britid ja EL leppima kokku oma kodanike õigustes, rahalises arvelduses ning suhetes Iirimaa ja Põhja-Iirimaaga ning alles siis saab rääkida ELi-Suurbritannia suhtest.

"Tegelik edasiminek kolmes põhiküsimuses - kodanikud, Iirimaa, rahalised kokkulepped - on vajalikud, et liikuda aruteluga edasi ülemineku ja tulevaste suhete juurde. Need on eraldi küsimused," sõnas Barnier.