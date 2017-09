Teisipäeval püsib soe sügisilm

Eeloleval ööl on pilvi vähe ja ilm sajuta. Paiguti tekib udu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Idakaare tuul on nõrk, rannikul ulatub see kuni 10 m/s. Õhutemperatuur langeb 5 kraadi ümbrusse, maapinnal pole välistatud 0 kraadi lähedane kargus, soojem on rannikul.

Hommik on õhukese kõrge pilvevinega, Virumaal udune. Idakaaretuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhusooja on 5-8, rannikul kuni 11 kraadi.

Päev on saartel selge, mandril on nii õhukest kõrget pilvekihti kui päikest ja ilm kuiv. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhusooja on 15-19 kraadi.

Kolmapäeval püsib ilus ilm ja sooja tuleb 17-18 kraadi. Neljapäev võib taeva pilvekihiga katta ja siis on sooja paar-kolm kraadi vähem.

Reedel ja laupäeval võib madal pilvekiht taevas püsida ja mõnes kohas ka uduvihma poetada.

Külmem õhumass hiilib ligi ja reedene soojanivoo ulatub 14-15 kraadini. Laupäev tuleb kõledam.