Keskerakonnal on vaja vähemalt 40 kohta, et säilitada Tallinna 79-liikmelises volikogus ainuvõim. Sotsioloog Juhan Kivirähki sõnul 44-protsendiline toetus neile seda ei garanteeri. Seega tuleb otsida partner, kellega pealinna valitseda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui praegu Keskerakonna partnerid keskvalitsuses on sotsiaaldemokraadid ja IRL, siis kindlasti on sotsiaaldemokraadid loomulikum liitlane Keskerakonnale," rääkis Turu-uuringute AS-i uuringujuht Juhan Kivirähk.

Tallinna ülikooli politoloog Tõnis Saarts leiab, et kui Isamaa ja Res Publica Liit viieprotsendilise toetusega Tallinnas valimispäeval künnise ületab ja volikokku pääseb, on Keskerakonnal kasulik nad Tallinna võimu juurde kutsuda.

"IRL-i kutsumiseks koalitsiooni võib olla ka see eesmärk, et seda parteid kuidagi reanimeerida või päästa. Selles mõttes, et kui IRL ikkagi napilt saab volikokku ja on näha, et erakond ikkagi on kriisis, siis Keskerakonna jaoks täna on strateegiliselt Toompea koalitsiooni püsimiseks väga oluline, et IRL saaks võimendust juurde," selgitas Saarts.

Reformierakonna koalitsiooni kutsumine võib aga mõlema analüütiku hinnangul hiljem kaasa tuua ka muudatusi riigivõimu juures. Tõenäoliseks ei peeta ka kõigi teiste koalitsiooni Keskerakonna vastu.

"See saab olema keeruline, sest siis peaks teised nimekirjad ilmselt võtma kampa ka Savisaare ja Tegusa Tallinna," arvas Kivirähk.

Kui Savisaare liidu ja Tegusa Tallinna toetus peaks praeguselt viielt protsendilt madamale ehk valimiskünnise alla langema, siis võib juhtuda nii, et Savisaar saab isikumandaadi, kuid volikogusse tema nimekirja liikmed ei pääse.

"Siis saab Savisaar ise sisse," märkis Saarts.

Savisaare populaarsus jääb praegu Tallinnas alla Keskerakonna linnapeakandidaadile Taavi Aasale, keda toetab 36 protsenti valimiseelistusega vastanuist. Sotsiaaldemokraatide kandidaati Rainer Vakrat toetab 14, Kristen Michali ja Edgar Savisaart 13, Martin Helmet ning Raivo Aegi 7 Züleyxa Izmailovat kolm protsenti vastanuist.

"Ma arvan, et Taavi Aasa toetuse taga on ennekõike just tugev toetus Keskerakonnale. Paistab, et ka vene valijatele on väga selgelt antud signaal, et Taavi Aas on Keskerakonna linnapeakandidaat ja teda peaks toetama," rääkis Saarts.

Eestlaste seas on Aasa toetus 20, mitte-eestlaste seas 58 protsenti.