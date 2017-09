Eesti esimene vabatahtliku päästekomando hoone sai nurgakivi

Kaberneemes peeti nurgakivi ja sarikapidu samal päeval. Detsembris peaks päästejaam töökorras olema, siis on päästeautod soojas ning välja sõita saab ka talvel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Bürokraatia kestis üheksa aastat, asja aeti riigiga, arutati külakogukonnaga ning saadi PRIA Leader projektilt 70 000 eurot toetust, pluss 10 000 omaosalust.

"Ülioluline on ka toetajate leidmine, sest tõenäoliselt ükski rahastusallikas ei suuda depoohoone ehitust 100-protsendiliselt finantseerida," rääkis päästeliidu nõukogu esimees, Kaberneeme klubi juhatuse liige Rait Killandi.

Üks Kaberneeme komando liige on ventilatsiooniseadmete müüja, kuid teab ka ehitusest.

"Eks see on kõik seotud ehitusega - samuti ventilatsioonisüsteemide ehitamine. Me püüame ja peame oma eelarvetes püsima ja ega see väga palju üldehitusest ei erine," rääkis Kaberneeme klubi meeskonna liige, hoone projektijuht Karl Sooväli.

Arhitekt peab järgima päästeameti poolt kehtestatud nõudeid, kuid oskama kokkuhoiukompromisse teha.

"Kõik maja sissepääsud ja bussipeatus, mis siin ees on, moodustavad väikesed paadikuurid, mida ühendab suur ehitusmaht, mis on garaažihoone ja teises etapis kavandatavad meeskonnaruumid," selgitas arhitekt Ralf Tamm.

Eesti 140 vabatahtlikust päästemeeskonnast kuuel pole oma hoonet, umbes kahel kolmandikul vajavad hooned renoveerimist ja veerandil on korralikud hooned.