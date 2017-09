Sotsiaaldemokraadid tegid valimistel aastakümnete halvima tulemuse ning lubasid jätkata opositsioonis. Valimiste suurim võitja oli aga Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Vello Pettai ütles "Aktuaalsele kaamerale", et suure tõenäosusega ei jää Merkelil üle muud, kui alustada kõnelusi Vaba Demokraatliku Partei (FDP) ja rohelistega.

"Esialgu ei toimu suurt midagi, sest kohe seisavad ees uued valimised Alam-Saksi liidumaal ja ka need on suhteliselt ennustamatud. Seetõttu arvan, et asja võetakse esialgu rahulikult, aga natuke väikseid sondeerimiskõnelusi peetakse ja kuskil oktoobri teises pooles läheb asi tõsisemalt lahti," sõnas ta.

Pettai sõnul on surve migratsioonipoliitikat muuta nüüd suur, sest Merkeli sõsarpartei Baierimaal CSU kaotas väga palju AfD-le ja partei juht teatas juba, et peab kaotuse põhjuseks, et nad ei järginud immigratsiooniküsimustes ranget liini.

"Kui see seisab vastas roheliste avatumale poliitikale, võib seal olla väga tõsiseid kokkupõrkeid," märkis ta.

Rääkides sellest, milline koalitsioon võiks Eesti seisukohalt parem olla, ütles Pettai, et kui valida on ainult kahe vahel - kas koalitsioon vabademokraatide ja rohelistega või koos sotsiaaldemokraatidega jätkamine, oleks ilmselt parem viimane.

"See oleks ilmselt niivõrd-kuivõrd stabiilsem ja võiksime oodata Angela Merkelilt kindlat positsiooni muu hulgas ka Euroopas, kaitsepoliitikas ja muudes sellistes välispoliitilistes muredes, see oleks Eestile kõige tähtsam," selgitas politoloog.

Ta lisas, et kardetavasti ei tule seda aga niipea ning Eesti peab vaatama, mis sellest teisest koalitsioonist tulla võiks ja kas see ka Euroopa poliitika tasandil mõõtu välja annaks.