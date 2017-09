Välispoliitika instituut ja kaitseuuringute keskus ühinevad

Ühine sihtasutus alustab plaanide kohaselt tööd 1. jaanuaril 2018.

Välisminister Sven Mikseri sõnul on Eesti liialt väike kahe riigi poolt rahastatud mõttekoja tegevuseks.

"Välisministeeriumi selge huvi on ühinemise käigus säilitada välispoliitika instituudi nimetus ning et ühendatud asutus jätkataks samade uurimisvaldkondadega tegelemist, millega seni on instituut tegelenud. Transatlantilised suhted, Euroopa Liit ja selle tulevik, arengud Venemaa ja Euroopa Liidu idapartnerite juures on teemad, mille puhul peab ka uus organisatsioon jätkuvalt kätt pulsil hoidma," ütles Mikser.

Kaitseminister Jüri Luik ütles, et kahe mõttekoja ühendamise otsus soodustab veelgi julgeolekupoliitika alaseid uuringuid Eestis. "Olen veendunud, et ühinemise järgselt tekkivast sünergiast võidavad nii kaitseuuringute keskus, välispoliitika instituut kui ka kõik Eesti välis- ja kaitsepoliitika huvilised," lisas Luik.

Välisminister Sven Mikser ja kaitseminister Jüri Luik allkirjastavad heade kavatsuste kokkuleppe teisipäeval.

Eesti välispoliitika instituut loodi 2000. aastal toonase välisministri Toomas Hendrik Ilvese algatusel. Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus (RKK) asutati valitsuse korraldusega 31. märtsil 2006. aastal.