Kunmani süüdistus käsitleb Tallinnas Sihi tänav 108 ehitusobjektil toimuvat 2014. ja 2015. aastal, mille kohta meenutas Tallinna linnaplaneerimisameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein, et kuulis Kunmani krundist 2014. aastal, kui objektile väljastati projekteerimistingimused ja ehitusluba.

Selle järgi tuli krundil olev miljööväärtuslik hoone säilitada ja lubatud oli juurdeehituse rajamine, kuid kuna ehitaja projekti ei järginud, siis ehitustööd peatati.

"Teave rikkumise kohta jõudis linnani naabrite kaebuste kaudu," märkis Hallik-Jürgenstein, lisades, et seejärel käis linnaametnik koha peal ja tegi ettekirjutuse.

Hallik-Jürgensteini sõnul võttis temaga ühendust kinnistu omaniku isa ärimees Vello Kunman, kes küsis, milline on objekti perspektiiv.

Hallik-Jürgensteini ütles enda sõnul Kunmanile, et kuna projekti on olulisel määral rikutud, tuleb ilmselt lammutusnõue. Ühtlasi pälvis teema toona ka suurt meediatähelepanu, meenutas Hallik-Jürgenstein, lisades, et suure avaliku huvi tõttu pidi ta teemaga tavapäraselt rohkem tegelema.

"Iga ebaseadusliku ehitisega ma isiklikult nii palju ei tegelenud," ütles Hallik-Jürgenstein.

Ta meenutas, et kinnistu omanikule määrati sunniraha 2000 eurot, mis ka tasuti. Seejärel asus linn seisukohale, et ebaseaduslikult rajatud hoone tuleb osaliselt lammutada ning lammutatud miljööväärtuslik hoone tuleb taastada.

Hallik-Jürgensteini sõnul käis linnavõim kinnistul toimuvat vaatamas ka 2015. aasta alguses, kui sai selgeks, et kinnistul enam ehitustegevust ei toimunud. "Lõpliku lammutusettekirjutuse allkirjastasin mullu maikuus," rääkis Hallik-Jürgenstein.

Tema sõnul oli tal Kunmaniga vaid üks kohtumine, Villu Reiljaniga ta aga kohtunud pole. Ühtlasi märkis Hallik-Jürgenstein, et informeeris teemast ka toonast abilinnapead Taavi Aasa, kes oli kõigi linnaplaneerimisameti otsustega nõus.

Hallik-Jürgensteini sõnul ei olnud Tallinna linnapeal Edgar Savisaarel mingit puutumust Sihi tänava kinnistuga. Küll aga saatis tema alluv Erki Korp talle kirja, milles oli viidatud Sihi tänava kinnistul olevale olulisele rikkumisele ja vajadusele hoone lammutada, kuid oli antud mõista, et selle üle teeb lõpliku otsuse Taavi Aas. Hallik-Jürgenstein lisas, et ta näitas seda kirja ka Aasale ning rohkem tähelepanu ta sellele ei pööranud.

Süüdistus käsitleb Sihi tänava kinnistul toimuvat seoses eksministri Villu Reiljani katsega anda Savisaarele altkäemaksu, et viimane aitaks lahendada Kunmani tütre ehitusmuret.