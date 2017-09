Eestis väljastatakse igal aastal kuni 2000 lihtsustatud korras antud viisat, mis on seotud kultuurivahetusega. Viimastel nädalatel on aga Vene Föderatsiooni konsulaarametnikud kuni veerand viisataotlustest tagasi lükanud ning nõudnud lisadokumente, mis tõestaks, et tegemist ikkagi on kultuurivahetusega. Mirjam Nutov vahendab teemat