Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie sõnul on linnahalli maalingute mahapesemisega tegeleva firmaga kokkulepe, et seinad saavad täiesti puhtaks.

Tallinna linnahalli seinte survepesuriga pesemise senine tulemus on olnud see, et seinamaalingud alluvad survepesuri jõule, kuid seal juba varem olnud grafitid mitte [vt fotolt].

Raie sõnul tasub varuda kannatust, sest tööd ei ole lõppenud, vaid alles algasid.

"Mitte ma ei looda, vaid pesijaga on kokkulepe, et kõigepealt lastakse seinad veega üle ja seejärel klaasipritsiga. Need seinad peavad saama täitsa puhtaks. Selliseks, nagu linnahall olema peab," ütles Raie ERR-ile.

Keskerakondlasest riigikogu liikme Märt Sultsi eestvedamisel linnahallile maalitud taieste mahapesemisega tegeleb ettevõte SodaBlast ja puhastustöödele kulub umbes kolm nädalat. Hinnanguliselt 3000-6000 eurot maksva puhastustöö eest tasub Tallinna Linnahall.

Arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonele värvisid septembri alguses suuremõõtmelise maalingu Sultsi eestvedamisel Tallinna kunstigümnaasiumi noored, Kopli kunstigümnaasiumi noored ning Piradose tänavakunstnikud.

Projekti jaoks tuli raha Tallinna linnalt - 15 000 eurot ja 10 000 eurot Tallinna Linnahalli AS-i nõukogult.