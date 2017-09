Reformierakondlased: tasuta ravikindlustus oleks vastutustundetu

Jevgeni Ossinovski käis Postimehes välja idee, et riigile oleks odavam tagada tasuta arstiabi kõigile, selmet maksta kinni kiirabiteenust, mida ravikindlustuseta isikud tasuta saavad, kui lõpuks viimases hädas arstile satuvad. Inimesi, kel erinevatel põhjustel ravikindlustust pole, on Eestis 90 000.

Jürgen Ligi ja Maris Lauri asusid ministri ideed teravalt ründama.

"Ravikindlustus, aga tegelikult ka pensionikindlustus, on loodud teadlikult kindlustuse põhimõttel - seatud sõltuvusse sellest, et inimene on aktiivne ja esmajärjekorras sellest, et ta maksab maksu. Kui ta seda maksu ei maksa, siis töötuna ta siiski ravikindlustuse saab, juhul kui ta on aktiivne," kommenteeris Jürgen Ligi Vikerraadio saates "Uudis+".

"Oleks äärmiselt kahju, kui see asi ära tehakse, sest kaob ju üks maksudistsipliini põhilisi instrumente," lisas Ligi, nimetades, et siis kaob inimesel huvi jälgida, et talle ei makstaks ümbrikupalka.

Hoolekanderiigi pealetung

Otsesest kulust, mille põhjustaks riigieelarvele 90 000 ravikindlustuseta inimesele tasuta ravi tagamine, peab Ligi olulisemaks kaudset kulu, mille otsus endaga kaasa tooks ning mida polevat võimalik välja arvutada.

"See on sedalaadi mõte, mis mõjutab inimeste käitumist. Inimesed loobuvad maksu maksmisest rohkem, tööandjad on rohkem huvitatud ümbrikupalga maksmisest, inimese saatus sellest ju ei sõltu enam, kui maksu makstakse, aga firma saatus ainult võidab," loetles Ligi.

Ka töötute aktiivsus vastutuse ärakadumisel Ligi hinnangul langeks, kui nad teavad, et ravikindlustuse saavad igal juhul.

"See on selline tohutu hoolekanderiigi pealetung," hindas Ligi.

Ligi sõnul on tervishoiu inflatsioon palju kiirem kui riigi maksevõime kasv, kuivõrd ravivõimalused paranevad teaduse arenedes pidevalt.

"Kui me hakkame pilduma lootusetutesse kohtadesse raha, siis need, kus lootust on, need ei saa midagi. Emotsioonid ei saa asendada tervishoiu ökonoomikat," pidas Ligi ohuks ravisüsteemi muutumist liiga heldeks.

Süsteem liigub vales suunas

Maris Lauri hinnangul liigub praegune valitsus ravikindlustussüsteemiga vales suunas.

"Praegune valitsus on osapooltega rääkimata ja ilma laiema ühiskondliku aruteluta võtnud suuna ravikindlustussüsteemi likvideerimisele ja riigieelarvelise süsteemi loomisele, kus haigekassa on muutumas lihtsalt üheks rahajagamise asutuseks. See on vale suund. Eesti praegust ravikindlustussüsteemi saab parandada, eelkõige tasuks mõelda isikliku vastutuse suurendamisele ja võimalustele, kuidas luua kindlustuskaitse inimestele, kel seda mingil põhjusel püsivalt pole," kommenteeris Lauri oma blogipostituses.

"Tervishoiuministri poolt välja pakutud idee, et ravikindlustatud oleksid kõik Eesti elanikud, on tervishoius kindlustussüsteemi kaotamine ja liikumine riigieelarvelisse, täpsemalt valdavalt ühest maksust finantseeritud riiklikkusse süsteemi. Asjaolu, et seda süsteemi finantseeritaks eelkõige maksuga, mida nimetatakse ravikindlustusmaksuks, ei tee süsteemi veel kindlustussüsteemiks," leiab Lauri.

"Kindlustuse põhimõte on see, et kindlustaja (Eestis töötav inimene) tasub kindlustatavate (ta ise, tema lapsed, aga ka pensionärid) eest ning juhtumi realiseerumisel (haigestumisel) on tagatud kokkulepitud kindlustatute kulude katmine (ravimine, osaliselt ravimid, haigusrahad jm) kindlustusandja (haigekassa) poolt. Kui kindlustaja pole maksnud, siis pole ka ligipääsu teenustele ehk tuleb endal maksta või jääda neist teenustest ilma," tuletas Lauri meelde Eesti ravikindlustuse põhimõtet.

Lauri hinnangul tuleks ühelt poolt tagada ravikindlustus mittepalgalistele ja ebaühtlaste tuludega töötavatele inimestele, teisalt aga motiveerida inimesi oma tervise eest hoolitsema ehk anda inimestele isiklik (st rahaline) vastutus ravikindlustussüsteemis.

Lausaliselt soovitab Lauri läheneda näiteks vaktsineerimisele, mida võiks tagada tasuta kõigile, kui ka erakorralisele abile, mis on ka praegu kõigile tasuta.