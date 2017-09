Taxify Londonis tegutsemine viibib veelgi

Pärast kolmepäevast Londonis tegutsemist võttis sealne transpordiamet Taxifylt tegevusloa. Eelmisel reedel tuli ootamatu otsus ka konkurendi Uberi kohta, kelle 30. septembril aeguva litsentsi jättis transpordiamet pikendamata.

Taxify lootis esialgu selleks nädalaks dokumendid korda saada, kuid teisipäeval ütles Villig ERRile, et praegu seda siiski ei juhtu.

Ta selgitas, et uudse asjana kuulutati eelmisel nädalal välja litsentside hinnad.

"Litsentsid lähevad tasuliseks ja siis vahepeal tuli veel Uberi teemal uudis. Oleme hetkel litsentsitaotluse protsessis ja kui me litsentsi saame, siis avame teenuse," lausus ta, kinnitades, et Taxify on igati nõus litsentsitasu maksma.

Villig ei karda, et praegu nii nende kui Uberi tegevuses esile kerkinud takistused tähendaks, nagu oleks Londoni linnal plaanis sõidujagajate tegevust laiemalt piirata.

"Uberil on olnud erinevaid probleeme kvaliteedi ja muude asjadega. Eks nad (transpordiamet - toim) soovivad tõesti, et see turg oleks täpsemalt reguleeritud. Meie oleme nende põhimõtetega nõus ja arvan, et litsentsitaotluse käigus need probleemid lahenevad," ütles ta.

Seda, et tegevusluba jääkski saamata, ei ole Villigi hinnangul põhjust eeldada, pigem on see ainult aja küsimus. Tähtaegu ta aga praegu välja käia ei soovinud.

"Kas see juhtub sel nädalal või järgmisel, selles osas tähtaegu ei ole, aga menetlus käib," nentis ta.

Taxify tegutseb 19 riigis. Augusti alguses teatas ettevõte, et maailma suurim sõidujagamisteenust pakkuv platvorm Didi Chuxing ostis nende 13-protsendilise osaluse ning toetab Taxify kasvu Aafrikas ja Euroopas.

Londonis alustas ettevõte teenusepakkumist 5. septembril. Järgmiseks plaanitakse laieneda Pariisi.