"Riigi tasandil on EKRE-l probleemseid isiksusi ja vaateid, aga need võivad olla rohkem populistlikud hoiakud, et Kükametsa Kolla taoliste tüüpide poolehoidu võita. Riigi tasandil on see ikkagi väga häiriv ja ma mõtleks sügavalt, kas oleksin nõus nendega koostööd tegema," rääkis Maruste usutluses Lääne Elule.

Kohalik elu aga ei käi Maruste sõnul ideoloogilisi liine pidi.

"Koostöö oleneb sellest, mis inimesed EKRE nimekirjas on ja mis vaateid nad väljendavad. Kõige delikaatsem on Lihula ausamba küsimus. Kui nad sellega välja ei tule, siis mina erilist probleemi ei näe."

Täna Pärnumaal Varbla lähedal elav Maruste kandideerib eelseisvatel valimistel Lääneranna vallavolikogu valimistel valimisliidu Nelja Valla Ühisjõud esinumbri ja volikogu esimehe kandidaadina.

Lääneranna vald on uus haldusreformiga tekkiv vald Pärnumaal, kuhu kuuluvad senised Koonga ja Varbla vald Pärnumaalt ning Hanila ja Lihula vald Läänemaalt. Elanikke on uues vallas ligikaudu 5600 ja selle keskus on Lihula.