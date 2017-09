Peaminister Jüri Ratas on seisukohal, et kuni järgmiste riigikogu valimisteni ei peaks valitsus ühegi uue maksutõusuplaaniga välja tulema.

"Järgmiste riigikogu valimisteni on jäänud aasta ja viis kuud. Arvan, et see on aeg, kui uusi makse või mõtteid, mis pole veel kirja, ei peaks tulema," rääkis Ratas intervjuus Vikerraadiole.

Küsimusele, mis saab n-ö ootele pandud magusamaksust, vastas Ratas, et magusamaksuga ei ole arvestatud 2018. aasta eelarves.

"2019. aastal ja edasi sellega riigieelarve strateegias arvestatud on ja selle juurde tuleb tagasi tulla kevadel, kui järgmiseks neljaks aastaks strateegiat koostama hakatakse," lausus ta.

"Ütles veel kord, et uusi makse ei peaks enam lauale tooma. Need, mis on hetkel menetluses, tuleb lõpuni menetleda. Kui see riigiabi luba [magusamaksuks] tuleb, kui riigikogu otsustab magustatud jookide maksu seadust muuta ja president selle välja kuulutab, siis peaks ta hakkama kehtima 2019. aastast," lisas ta.

Riigieelarve struktuurse 0,25-protsendilise puudujäägi kohta ütles Ratas, et seda õnnestus vähendada 0,5 protsendi tasemelt.

Ratas ei soovinud spekuleerida teemal, kas eelarve jäänuks plusspoolele siis, kui valitsusliit poleks algselt planeeritud maksude - magusamaks, pakendiaktsiis, panditulumaks, autode keskkonnalõiv - kehtestamisest loobunud.

"See on teoreetiline küsimus. Nad ei saanud seaduseks ja magusamaksu puhul on asi lahtine. Tõsi, nende maksudega pole 2018. eelarves arvestatud. Kui need mehhaaniliselt kokku liita, siis kas see annaks vajalikud 50 miljonit [vajalik 0,25%], siis küllap see tulemus tuleks sinna lähedale," ütles Ratas.

"Selle osas ei ole mõtet diskuteerida, sest otsus on tehtud, et selliseid maksutõuse ei tule," lisas valitsusjuht.