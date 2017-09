Siim Kallas kaotaks sotsiaalmaksu ja teeks kõrghariduse tasuliseks

Kallase sõnul saab Eesti riik täna Euroopast väga suurt rahalist tuge ning selle rahaga on õnnestunud väga palju positiivset ära teha. Kallast paneb aga muretsema, et Euroopa rahavoog pole igavene, mistõttu tuleks tähelepanu pöörata uuesti Eesti ise majandamise vajadusele.

"Ma koondaksin oma ettepaneku ühte punkti – sotsiaalmaksu kaotamisele. Rinne murtakse läbi ikka ühest kohast," kirjutas Kallas Edasi artiklis, mis oli pühendatud Isemajandava Eesti (IME) ettepaneku 30-ndale aastapäevale.

Sellest ettepanekust tuleneks Kallase sõnul automaatselt terve pakett muudatusi.

"Mille arvel rahastada sotsiaalkulutusi, kuhu nihutada maksustamise raskuspunkt, kuidas jagada maksukoormus õiglaselt. Ettepanek põrkub vastandlikele poliitilistele ettekujutustele. Olulise maksumuudatuste paketi elluviimiseks on võimalik ja vajalik ühiskondlik konsensus. Konsensuse ehitamine on võimalik, see võtab aega ja vaeva, aga on võimalik."

Kallase sõnul tuleks lõpetada tasuta vaesuse jagamine, milleks tuleks kõrgharidus muuta tasuliseks.

"Kõrghariduse eest peab selle saaja maksma hakkama. See on investeering, mida peab saama kasutada kogu maailmas. See investeering kuulub sellele, kes ta õppides omandab ja kellele see tulevikus sissetuleku toob. Selle eest tuleb maksta."

Kallase kirjutise ajendiks on 30 aasta möödumine IME ettepanekust, mille üheks autoriks oli Kallas koos Tiit Made, Edgar Savisaare ja Mikk Titmaga. IME ettepaneku sisu oli viia kogu Eesti viimisest täielikule isemajandamisele.