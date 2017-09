Narvaga on seotud palju eelarvamusi aga ka tegelikke probleeme. Kas Ida-Virumaa pealinna inimestel on põhjust vaadata tulevikku positiivselt või on kõige kiiremini väheneva elanikkonnaga Eesti linnas vaja rakendada hädaabimeetmeid? ETV kohalike valimiste debattide seeria avavad täna õhtul Narva kandidaadid Stanislav Pupkevitš (Edgar Savisaare valimisliit), Ants Liimets (Reformierakond), Andrus Tamm (Keskerakond) ja Katri Raik (SDE).

Räägitakse nii noortest kui ka nende väljavaadetest Narva tööturul, poliitilisest olukorrast linnas ning haridus- ja sotsiaalteemadel.

Debati juhi Ainar Ruussaare sõnul tuleb arutlusele Narva üldine võimekus võrreldes teiste linnadega. "Narva on kõige kiiremini väheneva elanikkonnaga linn Eestis. Piltlikult öeldes vanad surevad ja noored lahkuvad, kui neil selleks võimalus tekib. Kuidas seda trendi ümber pöörata?" küsib Ruussaar.

Arutluse alla tulevad ka betooniga seotud küsimused. Eesti idapoolseimas linnas on eurorahade toel palju ära tehtud – jõe äärde on tekkinud promenaad, loodud on Tartu ülikooli kolledž ja kohe on kerkimas Vaba Lava. Samas on Ruussaare sõnul narvakad ise tunnistanud, et need uuendused on rajatud riigi toel ning kohalik omavalitsus pole valminud objektidesse piisavalt panustanud.

Kuigi Narvas on kolm suurt kaubanduskeskust, tunnevad sealsed inimesed puudust korralikust turust. Ühtlasi on endiselt lahtine Kreenholmi, Aleksandri kiriku ja paljude teiste kohalike sümbolhoonete saatus.

ETV esimene valimisdebatt Narva kandidaatidega algab kell 19.45. Andres Kuuse ja Ainar Ruussaare juhitud arutelu on võimalik jälgida nii tele-ekraani vahendusel kui ka ERR.ee valimisportaalis valimised.err.ee. Lisaks sellele on kõigil debati jälgijatel võimalik avaldada arvamust Twitteri vahendusel kasutades selleks teemaviidet #valimised.