"Siin riigikogus on olukord endine, et pooled riigikogu fraktsioonid on selle poolt ja pooled mitte. Pole seda konsensust, et saaks selle päeva riigipühaks," ütles ERR-ile põhiseaduskomisjoni esimees, Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv Marko Pomerants.

Ka 2015. aastal lükkas riigikogu vastava ettepaneku tagasi. "Eestis puudub teise ülestõusmispühaga seotud oluline kultuuriline taust või traditsioon, mis põhjendaks selle tähistamist riigipühana," ütles toona põhiseaduskomisjoni esimehaks olnud reformierakondlane Kalle Laanet.

Kehtivas pühade ja tähtpäevade seaduses on Eestis ettenähtud 11 riigipüha. Nendeks on uusaasta, suur reede, ülestõusmispühade 1. püha, kevadpüha, nelipühade 1. püha, võidupüha, jaanipäev, taasiseseisvumispäev, jõululaupäev, esimene jõulupüha ja teine jõulupüha. Lisaks on seadusega kehtestatud üks rahvuspüha – vabariigi aastapäev.