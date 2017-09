Puerto Rico kuberner Ricardo Rosello, kes soovib saada USA föderaalvalitsuselt raha, hoiatas, et abita ootab saart ees massiivne väljaränne, vahendas BBC.

USA president Donald Trump kirjutas esmaspäeval Twitteris, et Puerto Rico on sügavas hädas. Ta lisas, et Puerto Rico võlaga tuleb tegeleda.

Maikuus kuulutas Puerto Rico välja pankroti ning soovis oma üle 70 miljardi dollari suurust võlga ümber struktureerida.

Analüütikute hinnangul on oht, et tormi tõttu väheneb saare rahvaarv, mis omakorda süvendab veelgi majandusprobleeme ja kahjustab saare võimet võlga tagasi maksta.

Puerto Rico rahvaarv on alates 2010. aastast juba langenud enam kui kaheksa protsenti umbes 3,4 miljoni inimeseni.

"Peamine asi on see, et kui inimesed lahkuvad saarelt, siis kas nad tahavad tagasi tulla," ütles uuringufirma Puerto Rico Clearinghouse'i asutaja Cate Long.

Puerto Rico seisab silmitsi elektri- ja kommunikatsioonivõrgu kokkuvarisemisega. Saarel võib ka suur tamm puruneda.

Kindlustuskahjusid hinnatakse kogu Kariibi mere saartel vahemikku 40 kuni 85 miljardit dollarit, kusjuures umbes 85 protsenti purustustest on Puerto Ricos.

Trumpi sõnul on prioriteet anda Puerto Ricole toidu-, vee- ja meditsiiniabi.

Oma Twitteri-postitustes esmaspäeval ei maininud Trump pikaajalisi ülesehitusplaane, kuid ta võrdles Puerto Rico olukorda Texase ja Floridaga, mida samuti septembris suured tormid laastasid.

"Texasel ja Floridal läheb hästi, kuid Puerto Rico, mis juba niigi kannatas laguneva infrastruktuuri ja massiivse võla käes, on sügavas hädas," kirjutas president.

"Suur osa saarest on hävitatud ning miljardite dollaritega, mis ollakse võlgu Wall Streetile ja pankadele, tuleb kahjuks tegeleda," lisas ta.

Puerto Rico rahaasjadega tegelev föderaalne komisjon teatas, et püüab kiirendada hüvitusrahade andmist.

Võlaprobleem tähendab aga seda, et Puerto Rico ei saa ise erakorralisteks olukordadeks raha laenata.

