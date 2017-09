Tallinna Sadam kaalub Virtsu-Kuivastu liinile kolmanda laeva toomist

Kolmapäevasel majanduskomisjoni istungil olid kohal Tallinna Sadama juhtkonna esindajad, et anda aru ettevõtte arengutest.

Sven Sester rääkis ERRile, et muu hulgas puudutati ka uue laeva teemat.

"Võimaliku uue laeva osas nentis Tallinna Sadama juht peaasjalikult vajadust kolmanda laeva toomise järele Virtsu-Kuivastu liinile. See võiks olla üks eraldi teema - näha on, et reisijatevood on kasvamas ja tulevikus kasvavad," lausus ta.

Sesteri sõnul teeb Tallinna Sadam ka täiendavaid analüüse, milline oleks kasvava vajaduse valguses parim lahendus - kas laeva prahtimine või ostmine. Lähtutakse ka sellest, milline oleks efektiivseim mudel.

Samuti puudutati istungil Tallinna Sadama aktsiaemissioni, mis on kokku lepitud koalitsioonileppes ja peaks toimuma järgmisel aastal.

"Hetkel käib töö selle nimel, et tulevast prospekti kokku panna ja erinevate nõustamismeeskondadega tööd teha," lausus majanduskomisjoni esimees, soovimata täpsetest kuupäevadest rääkida.

"Valitsus koguneb sel teemal eraldi veel kindlasti selle aasta sees ja valitsuse otsusest sõltub see, kuidas protsesside ajakavad lähevad. Aga seda võin küll öelda, et eesmärk on pandud järgmisesse aastasse tulla avaliku emissiooniga välja," kinnitas Sester.

Sadam tüürib läbi aegade suurima käibe suunas

Tallinna Sadam andis ülevaate arengutest, et majanduskomisjon saaks aru, kuidas nende ärimudelid toimivad ja milline on kasumlikkus.

"Kokkuvõttes võib öelda, et majandusnäitajad on head, sel aastal tõotavad tulla läbi aegade kõige suuremad käibenumbrid," märkis Sester.

Tema sõnul on selle põhjuseks kindlasti ka uus teenusliik - ligi aasta on juba töötatud saartevahelistel liinidel ja see käive on lisandunud Tallinna Sadama üldkäibesse.

Komisjoni esimees tõdes, et kui ka eraldi gruppide lõikes vaadata, võis eri näitajatest näha, et sadama areng on olnud dünaamiline.