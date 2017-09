Raport: küberrünnakuga on võimalik Baltimaad ülejäänud NATO-st eraldada

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tehtud raport annab ülevaate Venemaa elektroonilise sõjapidamise võimete arengust viimase 20 aasta jooksul ja sellest, mida on õpitud sõjalistest kokkupõrgetest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Elektrooniliseks sõjapidamisvahendiks on näiteks droon, mis kannab segajaid, millega on võimalik teatud raadiuses mobiilioperaatorite side blokeerida.

Raporti üks peamisi järeldusi on, et kuigi Venemaa elektrooniline sõjapidamisvõime ei ole NATO-st parem, suudab riik uued tehnoloogiad oma igapäevasesse sõjapidamisse paremini integreerida.

Seetõttu on kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhi Kusti Salmi sõnul oluline, et ka NATO sõjapidamise elektroonilistele vahenditele rohkem tähelepanu pööraks, sest nii nagu digitaliseerub maailm, digitaliseerub ka lahinguväli.

"Laiem strateegiline järeldus oli /.../, et kuidas on võimalik Balti riigid tänu Suwalki maakitsusele Mandri-NATOst ära lõigata. See uuring annab suhteliselt hea tehnilise allteksti ja tausta selle kohta, mismoodi see reaalselt välja näeb, ja illustreerib olukorra akuutsust," rääkis Salm.

Lähim näide elektroonilise sõjapidamise efektiivsusest on näiteks Venemaa tegevus Ukrainas, kus on reaalne relvastatud konflikt ja paralleelselt sellega häiritakse sidesüsteeme.

"Venemaa on omalt poolt tegelenud pikka aega sellega, et arendada välja nii küberründe võimalusi kui ka elektroonilise sõjapidamise võimeid. Need võimed on väga efektiivsed, sest nad võimaldavad ka palju suuremaid ja võimsamaid relvasüsteeme, sidesüsteeme välja lülitada. Selles mõttes, loomulikult NATO peab sellega tõsiselt arvestama, see on tõsine komponent tänase moodsa sõja relvastusest," rääkis kaitseminister Jüri Luik.

Raportit esitleti Eesti esimesel rahvusvahelisel kaitsetööstusnäitusel elektroonilisest sõjapidamisest, kus riikide delegatsioonid said tutvuda elektroonilise sõjapidamise aparatuuri ettevõtjatega nii Eestist kui ka välismaalt.