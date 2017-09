Türgi president suunas oma sõnumi Iraagi kurdide juhile Massud Barzanile ja Iraagi kurdide omavalitsusele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erdoğani sõnul võivad nad jääda ajalukku jõududena, kes viisid piirkonna sektantlikku ja etnilisse sõtta. Samas kinnitas Erdoğan, et piisab Türgil vaid veidi näppu liigutada ning kurdide iseseisvusfarss ongi läbi.

"Kui me hakkame oma sanktsioone ellu viima, on nad kohe külili. Kogu see jama on läbi, kui me keerame kinni naftakraanid, tulud kaovad ja nad ei leia kuskilt toitu, kui meie veokid enam Põhja-Iraaki ei sõida," rääkis president.

Ta ähvardas siiski, et kui naaberriigi kurdide iseseisvuse põrmustamiseks kraanide kinnikeeramisest ei piisa, ei kohku Türgi tagasi ka sõjalise jõu eest.

"Türgil on adekvaatne jõud ja potentsiaal sellisele ähvardusele vastata. Me tahame selle probleemi rahumeelsete vahenditega lahendada, kui aga see tee kord kinni on, ei pelga me kasutada kogu oma potentsiaali, ma tahan seda veel kord rõhutada," ütles Erdoğan.

Türgi ähvardused võiks naaberriigi kurdid külmaks jätta, kuid ka Iraagi enda valitsus on üsna teravas toonis teatanud, et mingeid läbirääkimisi iseseisvuslastega pidama ei hakata.

"Me ei ole valmis läbi rääkima või dialoogi pidama referendumi tulemuste üle, sest see oli põhiseadusevastane, ebaseaduslik ja selle tulemused pole korrektsed," ütles Iraagi peaminister Haider al-Abadi.

Referendumi on ebaseaduslikuks kuulutanud ka Iraan. ÜRO on aga väljendanud muret, et referendum lõhub piirkonna niigi hapra stabiilsuse.