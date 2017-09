Valitsus on Riisipere-Turba raudteelõigu ehitamiseks ette näinud kaheksa miljonit eurot. Selle raha eest saab rajada raudteelõigu. Kui ehitada ka viaduktid, nagu näeb ette praegu kehtiv kord, tuleks see summa kahega korrutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Samas tasapinnas ületamine läheb vastuollu kehtiva õigusruumiga. Aegade jooksul on õigusruumi parandatud, keeratud kangemaks ja see justkui keelaks täna samas tasapinnas uut raudteed ületada," selgitas Eesti Raudtee arendusjuht Anvar Salomets.

Neid viadukte siiski ilmselt ei tule, sest Eesti Raudtee ja majandusministeerium toetavad olemasolevate nõuete muutmist nii, et piisaks vaid tõkkepuust ja signalisatsioonist.

"Kui võtta ette valik, kas eritasapinnas või samas tasapinnas, siis loomulikult absoluutne ohutus on võimalik tagada eritasapinnas ristumisel. Samas neid lahendusi kasutatakse ja kasutatakse palju," ütles Salomets.

Majandusministeeriumi raudteetalituse juhataja Indrek Laineveeri sõnul ei ole praegu sellist nõuet, et kõik uued ülesõidud peaksid olema kahetasandilised.

"Kõik ülesõidud, mis on lähemal kui kaks kilomeetrit olemasolevast ülesõidust, peavad olema kahetasandilised," märkis ta.

Ülesõidud jagatakse liiklustiheduse järgi kategooriateks ning kolmanda kategooria puhul ei oleks tõkkepuu praegu üldse vajalik, kui lähedal ei ole teist ülesõitu.

"Ühelt poolt me leevendame, teiselt poolt me teeme rangemaks, sest täna kolmanda kategooria ülesõidu avamisel ei ole ette nähtud nõuet, et tuleks paigaldada tõkkepuu ja foorisignalisatsioon. See nõue tuleb täiendavalt, küll aga võib teha lähemale," rääkis Laineveer.

Raudtee-eeskirja muutmise otsustab ministeerium, kuigi selleks tuleb saada kooskõlastus ka Brüsselist.