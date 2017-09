Eesti õhuseirejaamadest uusim, Vaivara vallas asuv 221 000 eurot maksma läinud Sinimäe seirejaam on töötanud pool aastat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimese vahekokkuvõtte järgi pole lähedalasuvas Eesti Energia tütarettevõttes Enefit Energiatootmine põlevkiviõli ja energia tootmisel normi ületavat õhusaastet fikseeritud.

"Selle aja jooksul ei ole rikkumisi olnud. Rahuliku südamega võime öösel magada, sest me teame, et me tagame kõiki norme, mis on seadusega ette nähtud," kinnitas Enefit Energiatootmise juht Tõnu Aas.

Hoolimata sellest, et õhu saatenorme ei rikuta, kurdavad inimesed siiski keskkonnainspektsioonile ebameeldivate aistingute üle.

Keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa büroo juhataja Aivar Lainjärve sõnul ei tähenda paha lõhn alati seda, et näidud on korrast ära, sest inimene tunneb haisu enne, kui õhusaaste tervisele ohtlikuks muutub.

"See on inimestele moraalselt halb, sest otseseid kontsentratsioonide ületamisi tuleb ikka väga harva ette," ütles Lainjärv.

Sinimäe püsiseirejaam aitab fikseerida ka läheduses asuva Sillamäe linna ettevõtetega seotud rikkumisi.

Sillamäel keskkonnaseirega tegeleva AS-i Ökosil juhataja Anti Siinmaa sõnul tuleb uute jaamade rajamisse suhtuda mõistusega. Praegu asuvad piirkonna kaks seirejaama Sillamäe kirde- ja kagunurgas.

"Ja näiteks olukorras, kus ükski neist ei registreeri kõrget saastetaset, kuid linnas on siiski häring, tundub, et neid oleks rohkem tarvis, aga samas ei saa ka tervet linna jaamadega ümbritseda, need maksavad midagi, neid tuleb valvata. Nii et see on omamoodi dilemma. Kindel on igal juhul see, et kui Sillamäe tööstustsoonis rajatakse uusi suuri tööstusettevõtteid, kellel on märgatav keskkonnamõju, lisandub jaamu just sinna linnast lääne poole," selgitas Siinmaa.

Piirkonda uue seirejaama püstitamise vajadus on kerkinud päevakorda Sillamäele planeeritava ammooniaagiterminali rajamise tõttu.