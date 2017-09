ETV valimisdebatis osalejad: Narva tulevik sõltub noortest ja Venemaast

ETV kohalike valimiste debatil teisipäeva osalenud Narva kandidaadid tõdesid, et linnal on tulevikku - võtmeküsimuseks on noortele töökohtade loomine ja Eesti-Vene suhted tervikuna.

Edgar Savisaare valimisliidus kandideeriv Stanislav Pupkevitš ütles, et narvakatel on unistusi, kuid need on jäänud ellu viimata. "Tuleb kasutada võtteid, et neid realiseerida. Probeemiks on, et iga noor tunneb end otsekui seina äärde surutuna, kiputakse Tallinnasse või kaugemale," rääkis Pupkevitš.

Edgar Savisaare valimisliit näeb Narva tulevikku Pupkevitši sõnul turismi arendamises, külalistena nähekse eelkõige Venemaa turiste. "Ja investorid Venemaal seisavad ukse taga," lausus Pupkevitš.

Reformierakonna esindaja Ants Liimets ütles, et Narvas tuleb võidelda ellujäämise eest, kuna rahvaarv on languses ja elanikkonnas pensionäride osakaal väga suur. "Noored sõidavad ära."

Narva elanike seas pole Liimetsa sõnul siiski väga palju. Ta märkis, et möödunud aasta sügisel läbi viidud uuringu järgi oli enamus inimesed olid väga rahul, probleemidest oli taandunud ka töötus.

Liimets märkis, et Narva noored on tööturul hinnatud. "Narvas elavad noored oskavad vabalt vene keelt, ka eesti ja inglise keelt ning mujal võetakse nad kohe tööle. On ettevõtteid, kes huvitatud Narva tulekust, sealhulgas Venemaalt. Lisaks saab Narvas venekeelse teeninduse," ütles Liimets.

Andrus Tamm Keskerakonnast ütles, et tema erakond on võimul olnud aja jooksul suurema osa oma lubadusi ellu viinud 95 protsenti täidetud .

"Mööda Eestit liikudes saan rääkida, et meil on kuritegevus väiksem kui Tallinnas, linn on väga roheline, on kohti, kus noortel olla. Võib-olla on probleemiks, kus ametit õppida," sõnastas Tamm.

Uute korterite ehitamist Narva ei pea Tamm mõeldavaks, kuna linnas on tuhatkond vaba korterit. "Narva arengu mootoriks on head suhted Venemaaga ja kvalifitseeritud tööjõud," rääkis Tamm.

Venemaa investoritest rääkides viitas Tamm pronkssõduri teisaldamisele, kuna pärast seda huvi rauges, kuigi krundid olid arendamiseks juba ostetud. "Kuid mingit sula on näha."

Korruptsioonist rääkides sõnas Tamm, et korruptsiooni on ka mujal, kuna Narvas pole seda enam kui mujal. "Ja kui inimene on eksinud korra elus, siis ei pea ta olema kogu elu tõrjutu, ning teatavasti on kohtu alla sattuda üsna lihtne."

Sotsiaaldemokraat, valimisliidus Meie Narva kandideeriv Katri Raik ütles, et Narva olukord pole sugugi lootusetu. "Narvas algab Eesti ja algab Euroopa. Narva pole lootusetu, teda tuleb mõista südamega," sõnas Raik.

Narvat ei peeta tema sõnul enam hirmsaks, pigem natuke imelikuks, mida võib lugeda positiivseks. "Kuid noored öelnud, et natuke häbenevad oma sünnilinna. Vaja on noortele töökohti, mis oleks hästi makstud. Vaja on linnakeskkonda areneda," loetles Raik.

Raik ütles, et Narva on vaja investoreid meelitada. Ta lisas, et juba praegu on Narvas Venemaa investoreid, sealhulgas on Narva Tartu Ülikooli kolledžisse tulnud Venemaalt noori õppima.