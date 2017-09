Tallinn ja Tartu rendivad kohalikele võimuparteidele soodsa hinnaga bürooruume

Kui Toompeal Keskerakonna bürooga samas majas tegutsev suveniiripood maksab linnale oma 90 ruutmeetrise pinna kohta üüri 13,4 eurot ruutmeetrist ja see on ekspertide sõnul piirkonna kohta odav hind, siis Keskerkaond maksab 490-ruutmeetrise pinna kohta vaid 2,5 eurot ruutmeetrist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See kindlasti ei vasta turu tasemele. Piirkonnas tegelikult sellise kontori pinna hind võiks olla 6-7 eurot, sõltuvalt sellest, millises seisus see suur kontor on," kommenteeris Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi.

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas selgitas, et Keskerakonna puhul on lähtutud hinnast, mis kehtib MTÜ-dele.

"Mittetulundusühingus ongi linnas 1,5 kuni 2 eurot sentitega. Mitte ainult Keskerakond, vaid kõik MTÜ-d, kes linnalt pinda üürivad," ütles ta.

"Linn on kohelnud Keskerakonda täpselt samamoodi kui teisi MTÜ-sid," kinnitas Aas.

Praegu kehtiv tähtajatu leping sõlmiti selle aasta aprillis kui varasem, viis aastat tagasi sõlmitud leping sai läbi ja oli teada, et rahalistes raskustes Keskerakond soovib enda osa büroost maha müüa.

Linn tegi seepeale otsuse, et ka nemad korraldavad enampakkumise enda majaosa müümiseks, sest uus omanik tahab ilmselt ruumidesse investeerida ja jäädes kaasomanikuks tekib ka linnal investeerimiskohustus.

Erakonda esindav peasekretär Mihhail Korb ütles, et see oli linnale pigem kasulik tehing, sest praegused ruumid on sisuliselt ristkasutuses.

"Selline pilt avaneb ühes toas, et üks laud seisab linnavalitsusele kuuluvas ruumis ja teine laud seisab Keskerakonna ruumis, piltlikult öeldes. Neid ruume ei ole võimalik kasutada eraldi," ütles Korb.

Nii võitiski linna enampakkumise Arto Kalevi Autio firma BC 31 Holding. Sama ettevõte jõudis kokkuleppele ka Keskerakonna majaosa ostus, makstes kogu maja eest ligi kolm miljonit eurot.

Reformierakond rendib Tartu Raekoja platsil pinda 3,9 euro eest

Tartu linnal on umbes 180 äripinda, mida annab rendile. Praegu Tartus võimul olev Reformierakond rendib linnalt kontorit Raekoja platsil ning maksab ruutmeetri eest 3,9 eurot, samal ajal kui erakonna kontori kõrval asuv raamatupood tasub ruutmeetri eest pea poole rohkem ehk 6,7 eurot. Üle tee asuv juuksuriäri tasub aga peaaegu kolm korda rohkem ehk 11,6 eurot.

"Eks nendele pindadele on seatud ka kasutusotstarbed. Kontorina see kasutuses on olnud ja sai ka edaspidi kasutusse minna. Linna pinnad on kõik kogu aeg jälgitavad internetist. Kui keegi oleks tahtnud veel huvi tunda selle vastu, siis samasugune võimalus nagu Reformierakonnal oleks kindlasti ka olnud. Me oleme siin ka remonti teinud. Ma arvan, et see on mõistlik ja muidugi seda üürihinda ei pakkunud meie," selgitas Reformierakonna Tartu piirkonna arendusjuht Martin Bek.

"Aktuaalse kaameraga" vestelnud maaklerite sõnul on kesklinna pindade üürihind küll suuresti sõltuv, kuid selle pinna eest võiks linn küsida vähemalt paari euro võrra suuremat hinda.

"Kui võtta keskmine või hea tase sarnastes hoonetes keskhinnast, siis ma ütleksin, et selle ruumi alumine hind võiks olla viis eurot ruutmeetri eest ja ülemiseks piiriks 7-8 eurot. Aga 3-4 eurot on, ma arvan, natukene vähe," rääkis Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Mart Namsing.

Raekoja platsi bürooruumidesse kolis Reformierakond kolm aastat tagasi, kui eelmise üürniku rendileping lõppes. Toona enampakkumist ei korraldatud ja pind anti Reformierakonnale otsustuskorras. Üürihind kujunes eelmise üürniku tehtud enampakkumist arvesse võttes.

"Neli eurot, sinna lisandub käibemaks, kommunaalkulud. Selles asukohas, ka remondivajadust arvestades, mis sinna ruumi tehti ja arvestades ka eelmist enampakkumist, siis me ütleme, jah, seda saab käsitleda turuhinnana täna," rääkis Tartu linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson.