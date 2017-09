Ministrite sõnul on õigusteaduse koondumine Tartusse kokkuleppe küsimus

Õigusteaduse õpetamise lõpetamine teistes avalik-õiguslikes koolides peale Tartu Ülikooli on kokkuleppe küsimus ning riik ei saa kedagi keelata õpetada, on justiitsminister Urmas Reinsalu ja haridusminister Mailis Reps ühel meelel. Küll aga on seaduse järgi võimalik anda Tartu Ülikooli õigusõppele võrreldes teistega rohkem kaalu ja sellest tulenevalt ka mingil määral lisaraha.

Mure Tartu Ülikooli õigusteaduskonna jätkusuutlikkuse pärast on suur. Selle peamine põhjus on, et õppejõudude väike palk ei meelita helgeid päid ülikooli õpetama. Vandeadvokaat Jüri Raidla on teinud ettepaneku sulgeda õigusteaduste eriala kõigis teistes avalik-õiguslikes ülikoolides ja jätta see vaid Tartu Ülikooli pärusmaaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma arvan, et selles arutelus kuulatakse kõik osapooled ära. Ma niisuguseid hoobasid, et kinni panema või mitte kinni panema, ei kasutaks. Tõsi on see, et Raidla selle ettepaneku esitas Iuridicumi nõukogu esimehena, aga ma arvan, et ühtegi sammu me ei astu, riivates kuidagi ülikoolide autonoomiat," kommenteeris Reinsalu.

Üks justiitsministri juures toimunud kohtumisel kaalutud mõte oli määrata õigusteadus seadusega Tartu Ülikooli rahvusteaduseks, nagu seda on tehtud eesti keele ja kultuuri säilitamise nimel mitme teise eriala puhul. See paneks ülikoolile kohustuse eriala üleval pidada ning annaks eristaatuse.

"See vastutus realiseerub nõnda, et tuleb pöörata sellele rohkem tähelepanu ja kahtlemata tähelepanu siin ilmas on kas läbi ressursside või moraalse tunnustamise. Need on erinevad teed," rääkis Reinsalu.

Haridusminister Mailis Reps ütles, et probleemile tuleb lahendus leida, kuid riik ei saa siinkohal rakendada järske meetmeid. Avalik-õiguslikud ülikoolid peavad ise omavahel kokkuleppele jõudma.

"See enam üleöö koolitustellimustega nii lihtne ei ole kui mõni aasta tagasi, et anti või ei antud. Siin on väga suured pikaajalised otsused taga. Aga nagu ma tean, siis on võimalik läbi rääkida ka sellisel keeriulisel teemal nagu õigusõpe. Aga kas see tähendab rohkem koondumist või sulgemist, see tähendab ka võib-olla seda, kuidas Tartu Ülikool oma Tallinna esindust näeb õigusteadustes. Siin on kindlasti võimalik läbi rääkida," arutles Reps.

Kaalumisel on veel võimalused muuta õigusõppe ajalist kestust ning eraraha kaasamist.