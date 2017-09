Trumpi ja sportlaste konflikt kogub hoogu

USA president Donald Trump kohtus nädalavahetusel Alabama osariigis valijatega ning ütles ebatsensuurseid sõnu kasutades, et NFL-i mängijad, kes riigihümni ajal väljakul põlvitavad, tuleks vallandada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

NFL-i tegevjuht Roger Goodell tegi seejärel avalduse - sellised lõhestavad kommentaarid näitavad austuse puudumist riigi kõige populaarsema spordiala vastu.

Samal ajal teatas NBA korvpallur Stephen Curry vastuseks Trumpi sõnavõtule, et kui tal oleks võimalus, siis ta ei külastaks oma meeskonnaga Valget Maja.

Selle peale otsustas Trump Twitteris Curry kutse tagasi võtta, mis omakorda ärritas NBA staarmängijat LeBron Jamesi.

"Asi ei ole lugupidamatuses meie lipu, sõjaväe ja kõigi nende suhtes, kes on teinud selle maailma vabaks. Asi on võrdsuses ning selles, et inimestel on võimalus ja vabadus rääkida nende asjade vastu, mis nende arvates ei ole õiglased," kommenteeris Cleveland Cavaliersi korvpallur.

Hümni ajal põlvitamine on vaikne protest rassilise ebavõrdsuse ja politseivägivalla vastu, millega alustas eelmisel hooajal NFL-i mängija Colin Kaepernic. Seega ei ole presidendi kommentaarid osade ameeriklaste jaoks pelgalt vaidlus sportlastega, vaid lisasid õli juurde rassilistele pingetele, mis on Ameerika ühiskonnas juba pikemalt hõõgunud.

"Asi ei ole selles, et president oleks millegi vastu nagu kõik tahavad väita. Asi on selles, et president on millegi poolt. President on meie riigi austamise poolt, läbi sümbolite nagu Ameerika lipp ning riigihümn," ütles Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders.

Pärast presidendi kommentaare on aina rohkem mustanahalisi sportlasi otsustanud hümni ajal põlvitada. Trump on kutsunud üles NFL-i boikoteerima.