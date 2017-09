NATO hävitajad ja PPA lennusalk harjutasid lennupäästet

Õhuväe vanemveebelit Kertu Simsonit on elu jooksul lennukist välja visatud varemgi, teisipäevase õppuse käigus kukkus ta selle tulemusel Rummu karjääri. Et aga õhuväe harjutus on suunatud eelkõige päästeoperatsioonile, mitte katapulteerumisele, õnnestus tal seekord vette kukkuda veidi madalamalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hävitajad lendasid siit üle, piloot tegi katapulteerumise - hävitaja sai natukene viga ja ta pidi lahkuma lennukist," selgitas Simson.

Seejärel ei jäänud muud üle, kui oodata, et Norras hädasignaal üles korjatakse.

"Norrast, Bodensjest saadetakse Eesti Merevalvekeskusesse signaal, et sellise numbriga majakas on teie piirkonnas lahti läinud ja kas te kontrolliksite, kas on sellise majakaga kedagi üldse teil väljas. Ja kuna kõik majakad on registreeritud, siis on teada, et see kuulub Eesti õhuväele," kirjeldas Eesti õhuväe vanemveebel Janek Tauram.

"Kopter tõstetakse ülesse, esimesed koordinaadid on saadetud, satelliidid panevad selle mitu korda üle, täpsustavad kogu aeg asukohti ja need jooksvalt edastatakse kopterile, kes siis otsib," lisas ta.

Lisaks Eesti ja Leedu õhusõidukitele ning siin õhuturvet teostavatele USA ja Belgia lennukitele osalevad sel korral õppusel Poola ja Saksa hävitajad ning Saksa tankurlennuk ja Briti juhtimislennukid AWACS.

Lahinglennukid harjutavad maandumisprotseduure tsiviillennuväljadele ja hävitajate õhus tankimist.

Balti õhuturbeõppusi on peetud 2008. aastast. Eelmisest aastast kannab see nime Ramstein Alloy.