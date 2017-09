"Saan kooskõlastada tegevust Brüsseliga, ajada asju Euroopa Komisjoniga. Teen kõik, et Eesti avalikkusele oleks selge, mis on mis ja mida tulevikust oodata," ütles Kallas Eesti Päevalehele.

Kallase ülesandeks on olla sidemees ja otsida kompromisse raudtee-ehituses osalevate riikidega.

"Poliitilised otsustajad on eri riikide ministrid ja valitsused, kuid Eesti poolelt olen mina neis keerulistes protsessides see vahepealne koordinaator, kes saab Eesti valitsuse nimel rääkida Läti, Leedu ja Poola vastavate tegijatega," selgitas Kallas.

"Mul on tunne, et paljude Rail Balticu vastu olevate inimeste puhul on tegemist usuküsimustega, kus käiku pannakse igasugune jama, mis vähegi tõendab, et see projekt pole kõlblik," nentis Kallas.

Reformierakonna juhtkonda on Kallas oma uuest ametist informeerinud ja kui keegi peaks soovima, on ta valmis veelgi selgitusi jagama.

Kallase sõnul ei saa mingil juhul probleemiks pidada seda, et ta on erakonna auesimees ja nõustab riigikantseleid kogu riigile niivõrd olulises küsimuses.

"See on eesti rahva projekt, see pole ühegi erakonna projekt. Ja mina olen sellesse väga palju panustanud ja panustan ka edaspidi. Ma ei näe, et see oleks erakondadele punktivõtmise koht," märkis ta.