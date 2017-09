Õiguskantsler soovitab tungivalt Narva arestimajja jalutushoov rajada

Õiguskantsler peab Narva uue arestimaja tingimusi tänapäeva nõuetele mittevastavaks, kuid Ida prefektuur nendib, et uue jalutushoovi rajamiseks puudub raha, kirjutab Põhjarannik.

Arestimaja ametnikud selgitasid arestikambrite aknate kiletamise vajadust sellega, et akende tagant kulgeb tee, mida mööda arestimaja töötajad pääsevad siseõue ning klaasid muudeti läbipaistmatuks selleks, et arestandid ei saaks jälgida siseõue sisenejaid. Samas on õiguskantsler seisukohal, et akende kiletamine pole lubatud, sest nii ei pääse kambrisse piisavalt loomulikku valgust.

Teiseks rikkumiseks pidas õiguskantsler jalutushoovi puudumist, mida arestimajas asendatakse praegu avatud aknaga kambritega, kus kinnipeetavad saavad päevas tund aega viibida.

"Tuginedes rahvusvahelisele praktikale, on õiguskantsler jätkuvalt seisukohal, et jalutuskambri kasutamine jalutushoovi asemel saab olla üksnes erandlikel juhtudel kasutatav ajutine lahendus. Uue arestimaja hoone puhul ei ole jalutushoovi puudumine vastuvõetav. Seetõttu palub õiguskantsler rajada Narva arestimajja jalutushoov," teatas õiguskantsler Ülle Madise Ida prefekt Tarvo Kruubile saadetud kirjas.