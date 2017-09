„Eelinformatsioon oli selline, et hooned võivad asuda vanal kaevandusalal. Nad projekteeriti arvestusega, et teati, et kaevandus on all, eksperimentaalkorras. Seetõttu hooned on tugevdatud konstruktsiooniga,” selgitas ameti ehitusosakonna nõunik Valmond Mikli ERR-i raadiouudistele. Tugevdatud konstruktsioonist hoolimata on aga hoonetesse tekkinud praod ja nende põhjus vajab uurimist. Mikli sõnul on võimalik, et praod majades pole üldse kaevandusest tingitud, vaid on tekkinud muudel asjaoludel.

Ekspertiisi esialgsed tulemused peaksid saabuma paari kuu jooksul. Mikli kinnitusel oli majade seisukord kardetust parem. „Hooned on väga heas korras. Ka tehniline seisukord on täiesti rahuldav, normaalne," ütles Mikli, lisades, et praegude tekkimisse ei tasu paanikaga suhtuda.

Korteriühistu Sinivoore 5 juhatuse liige Valentina Kurganova on mõistagi kehvas seisukorras maja pärast mures.

„Selle maja puhul on kehv see, et korterites väliseid põhjusi näha ei ole ja saame sellest, et majal on midagi viga, teada alles siis, kui vihmase ilmaga pöörduvad meie poole korteriomanikud murega, et vihm tungib ka tuppa. Seepärast tahame kompetentsete organite käest infot, et kas on siin üldse mõtet teha mingeidki remonditöid, mis on ju suure kuluga".

Kurganova kuulub korteriühistute juhatusse ka Kohtla-Järve teiste linnaosade majades ja seal tema sõnul sarnaseid probleeme ei ole. Seda hoolimata sellest, et seal on majad vanemad kui kõnealuses, 5000 elanikuga Kohtla-Järve Järve linnaosa Lõuna mikrorajoonis.