Kolm aastat tagasi käivitatud välisspetsialistide värbamisprogrammi Work In Estonia kava järgi peaks aastaks 2020 olema Eestis töö leidnud vähemalt 8000 spetsialisti, kellest 2000 peaks töötama IT valdkonnas.

Järgmise kümne aastaga väheneb Eesti tööealine elanikkond rahvastiku kahanemise ja vananemise tulemusena 60 000 võrra, samas aga kasvab vajadus IT-spetsialistide järele.

Juba praegu vajaksid Eesti ettevõtjad juurde 7000 IT-spetsialisti ning see vajadus üha kasvab. Samal ajal kasvab vajadus nende spetsialistide järele ka Eesti naabritel.

Kolm aastat tagasi ellu kutsutud programm on nüüd läbinud uuenduskuuri ja sai valitsuse majandusarengu komisjonilt rohelise tule. Lisaks turundusele soovib riik pakkuda praktilist nõu spetsialistidele ja rahalist tuge ettevõtjatele.

Vigadest on õpitud

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo rääkis Kuku raadios, et kolm aastat tagasi, mil tema oli majandusminister, veeti seda programmi EAS-is kõhutunde järgi.

Nii lootis programmimeeskond Soomes pärast Nokia pankrotti üldise üleskutse peale tehnoloogiaettevõtte sulgemise järel töötuks jäänud IT-spetialistid Eestisse meelitada, ent tulemus oli nullilähedane.

"Selliseid lihtsalt üldisi kampaaniaid pole mõtet teha sellele sihtgrupile. Seal on väga selged keskkonnad, kuhu tuleb minna, kus nad tööd otsivad, aga teine pool on see, et Soome pole üldse see turg, sellepärast et Nokias need tippspetsialistid, keda meie ettevõtjad oleksid tahtnud, siia ei tule. Meie palgatase siiski ei ole võrreldav, nad leidsid Soomes teistes sektorites naksti tööd. Aga need lihtsama töö tegijad ka seal Nokias ei sobinud meie tööandjatele," tõi Palo välja ebaõnnestumise põhjused.

Uued sihtturud

Seejärel tellis EAS uuringu, millega selgitati välja, et Eesti programmi sihtturud on mujal: Ukrainas, Valgevenes ja Türgis, kuhu on mõtet sihitud kampaaniaid teha. Neid kampaaniaid Palo sõnul juba ka tehakse ja selle tegevusega jätkatakse.

Lisaks sellele tuleb ministri sõnul tegelda Eesti ettevõtjate valmisoleku tõstmisega, kelle vaim pole valmis võõrkeelset inimest kohe palkama. IT-spetsialistide puudumise tõttu on kiratsemise oht just Eesti tööstusettevõtetel, kes pole mõttega võõrkeelseid inimesi tööle võtta end veel harjutanud.

Kuna IT- sektor ei käi kvoodi alla, pole teoreetiliselt ka praegu ettevõtetel takistusi välisspetsialistide värbamiseks, kuid ometi on nendest põud.

Ministri sõnul tuleb turunduse kõrval mõelda ka olmele. Välisspetsialistide ümberasumise mured on väga praktilist laadi ning nende lahendamisele soovib riik õla alla panna.

Nii soovib riik aidata nö uksest sisse astuvat välisspetsialisti, kellele plaanib Kopenhaageni eeskujul rajada vastuvõtukeskuse, kust leiab eest näiteks politseiesindaja ja inglise keelt valdava nõustaja, kes aitab perearsti, kooli- ja lasteaiakohta, aga ka elukohta leida, sest levinud on tendents, kus kortereid väljaüürivad maaklerid ei reageeri inglisekeelsetele pöördumistele.

2500-eurone toetus

Lisaks soovib riik aidata ettevõtjaid nn osakute kehtestamisega: kui ettevõte värbab välismaalt IT-spetsialisti, siis pärast seda, kui inimene on ettevõttes vähemalt kuus kuud töötanud, tekib ettevõtjal õigus taotleda riigilt 2500 euro suurust toetust iga sissetoodud IT-töötaja kohta, mida ettevõtja võib oma parema äranägemise järgi kasutada, näiteks spetsialisti lennukulude, värbamisele kulunud turundus- ja reklaamikulude või personalifirma kulude katmiseks.

"See jääb ettevõtja enda otsustada, me nii peeneks ei lähe," jätab Palo võimalused toetuse kasutamiseks lahti.

Palo põhjendab toetust kuluka värbamisega: iga IT-spetsialisti Eestisse toomine läheb EAS-i tellitud analüüsi kohaselt ettevõtjale maksma 5000-10 000 eurot.