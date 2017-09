Tänane "Suud puhtaks" küsib, kas kaine liiklus on Eestis võimalik. Miks on nii, et kuigi on levinud teadmine, et joobununa ei tohiks autorooli istuda, näitavad numbrid, et seda teeb Eestis aastas 50 000 inimest? Saate eel jagame maanteeameti tellitud uuringut, milles öeldakse selgelt: 5200 inimest on teinud avarii, sest juhtisid autot joobununa.