„Oleme mures Venezuelas toimuva pärast. Olukorda Venezuelas arutati ka septembri alguses Tallinnas toimunud Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel. Arutelu EL-is sanktsioonide kehtestamiseks on juba alanud ning eeldatavasti on tulemusi oodata oktoobris-novembris," ütles Mikser ERR-ile.

"Eesti on valmis sanktsioone kehtestama ning meie jaoks on oluline, et Euroopa Liit oleks oma seisukohas ühtne," lisas ta.

Välisminister ütles, et sanktsioonide osas on alati lihtsam jõuda konsensusele isikutevastaste sanktsioonide ja relvakaubanduse piirangute osas, eriti kui need kehtestatakse inimõiguste süstemaatiliste rikkumiste eest.

"Laiemate majandussanktsioonide kehtestamine vajab täiendavat analüüsi, kuidas need mõjutavad Venezuela liidreid ja millised on potentsiaalsed mõjud juba palju kannatanud elanikkonnale," selgitas ta.

Trump otsib EL-i näol liitlast

USA president Donald Trump kutsus teisipäeval Euroopa Liitu üles järgima Ühendriikide eeskuju ja kehtestama Venezuela presidendi Nicolás Maduro režiimile sanktsioonid.

"Me loodame, et meie Euroopa Liidu sõbrad järgivad peagi USA, Kanada ja mitmete Ladina-Ameerika riikide eeskuju ja kehtestavad Maduro režiimile sanktsioonid. /.../ Venezuela rahvas on rõhuva sotsialistliku režiimi all pidanud taluma nälga, vägivalda ja kõikvõimalikke muid kannatusi," märkis Trump.

Venezuela presidendil Madurol on kavas sõita oktoobri algul Venemaale ja võtta osa energianädalast. Visiit saab teoks ajal, mil Venezuela sisepoliitiline olukord on äärmiselt pinev ning Caracase ja Washingtoni suhted halvenenud.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kohtus sel nädalal ÜRO Peaassambleel Venezuela ametivenna Jorge Arreazaga, kes ütles, et Ühendriikidelt võib oodata igasuguseid samme.

"Me ei välista ka sõjalist stsenaariumit. Me teame, et võime Venemaaga arvestada. Me ei ole sõbrad, me oleme vennad," sõnas Arreaza.