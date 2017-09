Tänavu juunis IRL-ist välja astunud Margus Tsahkna ütles, et erinevad erakonnad on talle teinud pakkumisi, kuid ta pole poliitilise tuleviku kohta otsust langetanud.

Kolmapäevane Eesti Ekspress kirjutas oma nn sahinate rubriigis anonüümsele reformierakondlasele viidates, et Tsahkna võib pikalt Reformierakonna uksele koputada, ent uks ei avane.

"See ajas mind hommikul kõva häälega naerma. Muidugi on nad [Reformierakond] mind kutsunud, aga ütlesin juba 26. juunil, et ei kavatse ühegi erakonnaga liituda," ütles Tsahkna ERR-ile

Tsahkna ütles, et võib juhtuda, et ta oma näoga pärast riigikogu ametiaja lõppu enam poliitikas ei tegutsegi.

"Ma ei ole mingit ajaraami endale otsustamiseks pannud. Olen sõna otses mõttes vaba mees praegu ja naudin seda," lisas ta.

Tsahkna lisas, et teine küsimus, mida talle sisuliselt iga nädal esitatakse, on see, kas ta on loomas uut erakonda.

"Olen öelnud, et ei saa välistada, et järgmisteks riigikogu valimisteks uus poliitiline jõud tekib, kuid mina selle loomisega ei tegele," kinnitas ta.

Tsahka sõnul tegeleb ta praegu aktiivselt tuleva aasta riigieelarvega tutvumisega. "Olen rahanduskomisjoni liige ja ilma minu hääl loeb igas komisjoni otsuses."