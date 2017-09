Tiit Silla hinnangul liigub Tartu avaliku ruumi planeerimisel õiges suunas, kuid probleemid peituvad tema sõnul tulevikus. “Praegu astutakse samme selles suunas, et ühendada Tartut ümbritsevate valdadega ja mina praktiseeriva arhitektina olen kohanud seda, et seal toimetavad kinnisvaraarendajad kardavad, et valdades jääb areng toppama,” selgitab endine Tartu linnaarhitekt.



Samas nendib Sild, et omavalitsusel on päris palju võimalusi mõjutada linnaruumi kvaliteeti ja nägu. “Seadusest tulenevalt tegeleb omavalitsus üldplaneeringu tasandiga, kus pannakse paika linna üldisemad arengusihid, teedevõrgustik ja avalik ruum. Samuti kinnitab omavalitsus detailplaneeringuid, väljastab ehitus- ning kasutuslube ja korraldab arhitektuurikonkursse,” loetleb endine linnaarhitekt omavalitsuse pädevusi linna kujundamisel.



Samas kui mõned erakonnad ja valimisliidud lubavad ehitada Tartusse uusi elamispindasid, siis tuleb arvestada, et Tartu linnavõimu omanduses väga palju maad ei ole. Sild ootaks selliste lubaduste tegijatelt natuke suuremat konkreetsust. “Kas me eelisarendame siis kuskilt Annelinna lõppu, Tammelinna, Supilinna või Kesklinna – see on väga oluline küsimus,” toonitab Sild.