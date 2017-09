Sotsiaalkomisjon ei pea ravimiseaduse muutmist vajalikuks

Riigikogu sotsiaalkomisjon on seisukohal, et ravimiseadust ei muudeta ja seaduse rakendamisega minnakse edasi, ütles komisjoni esimees Helmen Kütt.

Sotsiaalkomisjon kuulas teisipäevasel istungil sotsiaalministeeriumi ülevaadet ettevalmistustest ravimiseaduse muudatuse rakendamiseks 2020. aastal.

Lisaks kuulati riigikogu kantselei õigus- ja analüüsiosakonna ülevaadet apteekide omandiõigustest teistes riikides.

„Komisjoni üksmeelne seisukoht oli, et ravimiseaduse rakendamisega minnakse edasi ja seadusemuudatust kavas ei ole,“ lausus Helmen Kütt.

Samas leidis komisjon, et vajadusel lisatakse seadusesse rakendussätted.

Alates 2020. aasta 1. aprillist ei tohi ravimi hulgimüüja samal ajal olla ka ravimi jaemüüja ehk apteegi omanik ning apteegist peab enam kui 50 protsenti kuuluma proviisorile.

2015. aastal apteegireformi kritiseerinud konkurentsiamet on senini seda meelt, et kehtestatud piirangud tuleks üle vaadata ja võimalik, et ka tühistada, sest muudatustest tulenevat kasu pole piisavalt analüüsitud ja konkurentsi need ei paranda.

Suvel pöördus Benu apteegiketi omanik Tamro Eesti OÜ, mis kuulub Saksamaa Phoenixi kontserni, riigi poole palvega omandipiirangu säte ümber vaadata, nimetades uue korra jõustumist ebaseaduslikuks sundvõõrandamiseks.

Tänavu mai alguses toimus apteegireformi teemal ravimiameti ja erialaorganisatsioonide ümarlaud, kus Eesti Apteekide Liit ja Eesti Proviisorite Koda leidsid, et reform on õige ja ainuvõimalik ning proviisorid apteekide ostmiseks valmis. Eesti Apteekide Ühendus leidis aga, et ettevõtted on pandud sundolukorda, mistõttu oleks neil põhiseaduslik õigus saada hüvitist.