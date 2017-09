Peaminister Jüri Ratas andis kolmapäeval riigikogule üle valitsuses heaks kiidetud 2018. aasta riigieelarve ning ütles oma sõnavõtus, et praeguse valitsuse ajal maksukoormus ei kasva, öeldes et maksud suurenesid oluliselt hoopis Reformierakonna valitsuses olemise ajal.

Ratas märkis, et üks etteheide praegusele valitsusele on maksukoormuse väidetav tõstmine. "Meie maksukoormus ei kasva ning valitsuse eesmärk on hoida see lähiaastatel stabiilselt 34-35 protsendi vahel," ütles Keskerakonna esimees Ratas.

Reformierakonna valitsusaastate jooksul kasvas Ratase sõnul Eestis maksukoormus "enesekindlast retoorikast" hoolimata 30 protsendi pealt praeguse tasemeni ehk ligi seitsmendiku võrra.

"Ja viimaks pole alust ka hirmutamisel, nagu kavatseks tänane valitsus ulatuslikult reserve kasutada. Riigi kulude katmiseks kasutatakse 86 miljoni euro ulatuses likviidsusreservi, kuna mõistlik on vabu finantsvahendeid efektiivselt suunata ja võlakohustusi mitte kasvatada," lausus Ratas.

Ta teatas, et likviidseid finantsvarasid ehk hoiuseid ja võlakirju oli riigikassas juuli lõpu seisuga 1,22 miljardit eurot, millest likviidsusreservis oli 808,8 miljonit ning stabiliseerimisreservis 412,8 miljonit. "Seega on riigi rahaline seis reservide osas igati tugev ning jätkusuutlik."