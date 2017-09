Norra liitumine tõstab küberkaitsealaseid rakendusuuringuid, koolitusi ja õppuseid korraldava rahvusvahelise kompetentsikeskuse liikmesriikide arvu 21-ni.

„Selge nägemus ja pidev töö selle nimel, et samade väärtustega riigid küberjulgeoleku vallas koostööd teeksid, on end õigustanud. Meil on heameel, et Norra kui üks NATO asutajaliikmeid on otsustanud ka keskuse töösse panustada, tugevdades nõnda meie küberkaitse ekspertiisi," ütles Merle Maigre, küberkaitsekeskuse juht.

Norra plaanib liituda keskusega sponsoriigina ehk liikmestaatuses, mis on avatud kõigile NATO liikmetele.

Küberkaitsekoostöö keskuse liikmed on NATO riikidest Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Tšehhi vabariik, Türgi, Ungari, USA ja Ühendkuningriik. Austria, Soome ja Rootsi on liitunud keskusega partnerriikidena.