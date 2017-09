Tai ülemkohus mõistis Yinglucki süüdi riisisubsiidiumite skeemi väärkasutamises, mis läks väidetavalt riigile maksma vähemalt kaheksa miljardit dollarit, vahendas BBC.

2014. aastal võimult tagandatud Yingluck eitab kõiki süüdistusi ning ta põgenes enne kohtuotsuse väljakuulutamist riigist, väidetavalt Dubaisse.

Arvamused ekspeaministri ümber toimuvast on erinevad. Ta on endiselt populaarne ääremaadel ja vaesemate valijate hulgas.

Kohtunikud põhjendasid, et Yingluck oli teadlik vääratest riisitehingutest, kuid ta ei teinud nende peatamiseks midagi.

"Süüdistatav teadis, et valitsuselt valitsusele riisileping oli ebaseaduslik, kuid ei takistanud seda. See on ebaseadusliku kasu saamise viis. Seetõttu tuleb võtta süüdistatava tegevust ametikohustuste hooletusse jätmist," märkis kohus.

Kohtuprotsessi käigus vaidles Yingluck, et ta ei olnud vastutav riisiskeemi igapäevase juhtimise eest ning rõhutas, et ta on poliitilise tagakiusamise ohver.

Riisiskeem võeti Tais kasutusele pärast seda, kui Yingluck 2011. aastal peaministriks sai. Selleks, et leevendada vaesust maapiirkondades, maksis valitsus sealsetele farmeritele turuhinnast ligi kaks korda kõrgemat hinda.

Skeem hakkas mõjutama aga Tai riisieksporti, mis viis sõjaväelise valitsuse hinnangul vähemalt kaheksa miljardi dollari suuruse kahjuni. Yinglucki vastased ütlevad, et kuigi skeem oli tema maapiirkondades elavate valijate seas populaarne, oli see liiga kallis ja avatud korruptsioonile.