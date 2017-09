Peaminister Jüri Ratas teatas kolmapäeval riigikogus eelarve eelnõu üle andes, et selles on tõesti palju häid sõnumeid. Opositsiooni esindajad eelarvet nii päikeselisena ei näinud.

Keskerakonna esimees Ratas teatas riigieelarve eelnõu algatamisel, et valitsuse eelarvepoliitika on tugev ja vastutustundlik, valitsussektori võlakoormus langeb, maksukoormus ei suurene ning valitsussektori eelarvepositsioon on praeguse prognoosi järgi tasakaalulähedane.

Valik tsitaate sõnavõttudest:

"Meie maksukoormus ei kasva ning valitsuse eesmärk on hoida see lähiaastatel stabiilselt 34–35 protsendi vahel. Viidates taas ajaloole ja opositsioonierakonna etteheidetele, ütlen seda, et meie majanduskoormus kasvas, enesekindlast retoorikast hoolimata, 30% pealt praeguse tasemeni ehk ligi seitsmendiku võrra." Peaminister Jüri Ratas, Keskerakond.

"Jüri Ratast kuulates tekib tunne, et viibid kusagil 70-ndates ja vaatad telekast mingit parteikongressi. Tohutu hulk detaile, millest räägitakse läbisegi, kiidetakse iseennast ja arvatakse, et ollakse pjedestaalil. Aga Jüri Ratas ei ole pjedestaalil, Jüri Ratas on süüpingis. Talle on esitatud mitte ainult opositsiooni, vaid ka sõltumatute ekspertide poolt süüdistused, et Eesti elab tema juhtimisel üle jõu. See on fakt." Jürgen Ligi, Reformierakond.

"Võib-olla traktaadi, mis siin käis, selle pealkirjaks paneks "Mina ja maailm". Ma arvan, et rohkem pole vaja kommenteerida." Sven Sester, Isamaa- ja Res Publiva Liit. Vastuseks Jürgen Ligi sõnavõtule.

"Vaadake, kui väljendada keeles, mida kasutavad sommeljeed ja veinimüüjad, siis etiketile võib kirjutada, et tegemist on täidlase, ümara, mesise joogiga. Aga võtad korgi maha ja selgub, et jook on rikki läinud, tegelikult on see üks veaga vein, lillelise aroomi asemel on niisugust vana kotiriide hõngu. Me arvame, et see eelarve on nagu veaga vein, siia on viga programmeeritud. Laristamine tulevaste põlvede arvel on väga suur viga." Andres Ammas, Vabaerakond.

"Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et Eesti arengust ja majanduskasvust peavad osa saama kõik ühiskonna liikmed. Uus eelarve teenib just seda üllast sihti. Tegu on eelarvega, mis teeb meie ühiskonna hoolivamaks ja sidusamaks ning aitab järele neid, kes on pidanud tagasihoidlikumalt läbi ajama." Kalvi Kõva, sotsiaaldemokraatlik erakond.

"Opositsioonile tahan öelda, et ärgem dramatiseerigem olukorda üle. Eesti eelarve- ja rahanduspoliitika on pikas perspektiivis kindlasti jätkusuutlik. Eesti suuremad ohud on kindlasti väljaspool Eesti riigi eelarvet ja Eesti riigi eelarvega ei ole mõtet kindlasti Eesti rahvast hirmutada. Ma soovin väga, et nende eelarvearutelude käigus Riigikogu liikmed ei langeks finantsfundamentalismi ohvriks ja suudaksid tõusta raamatupidaja tasemelt kõrgemale tasemele, milleks mul küll väga suurt optimismi, kuulates mõnda eeskõnelejat, ei ole." Helir-Valdor Seeder, Isamaa- ja Res Publica Liit.

"Kunagi lugesin ühest targast raamatust, et opositsioon võib teha kõike, absoluutselt kõike, aga ta ei tohi teha üht asja: ta ei tohi mitte kunagi, ealeski toetada ühtegi eelarvet. See on opositsiooni tunnus. Kui ta, jumal hoidku, seda toetab, siis ta enam ei ole opositsioon, ja mis temaga teha, kui ta koalitsioon ka ei ole. Nii et siit tulevad need struktuurse tasakaalu jutud, siin tuleb see kommunistlik retoorika märkimine." Mihhail Stalnuhhin, Keskerakond.

Eesti Konservatiivse Rahaverakonna esindaja sõnavõtuga ei esinenud.