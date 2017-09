Kõik päevakorras olnud otsused said koosolekul heaks kiidetud, ütles Efteni juht Viljar Arakas BNS-ile. Üldkoosolekul oli esindatud oli 87,17 protsenti häältest.

Arakas lisas, et täpsemat fondi börsile viimise ajakava veel täpsustada ei saa, kuna see sõltub ka teiste institutsioonide otsustest. "Me liigume kindlas tempos," märkis ta.

Üldkoosoleku otsuse sisuks on esitada taotlus kõigi fondi aktsiate, sealhulgas 2017. aasta sügisel fondi nõukogu otsuse alusel emiteeritavate uute aktsiate, noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Lisaks kiitis üldkoosolek heaks ettepaneku aktsiakapitali suurendamiseks ja aktsiate avalikul pakkumisel emiteeritavate aktsiate hinna miinimummäära seadmine 14 eurole. Aktsiate pakkumishind märgitakse nõukogu aktsiakapitali suurendamise otsuses. Aktsiate avalikul pakkumisel emiteeritavate aktsiate hind on 14 eurot või suurem juhul, kui 30. septembri seisuga ületab aktsiate puhasväärtus 14 eurot.

Samuti kinnitas üldkoosolek juhatuse ettepaneku välistada fondi aktsionäride märkimise eesõigus sügisel nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise otsustamisel ja aktsiate avalikul pakkumisel.

Eften Real Estate Fund III AS on 2015. aastal asutatud avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond, mis teeb investeeringuid rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse Balti riikides. Fond on suunatud peamiselt jaeinvestoritele. Eften Real Estate Fund III AS teostab ärikinnisvara investeeringuid Balti riikides.