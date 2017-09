"Kuna tippkohtumise ajal hakatakse arutama, kuidas tehnoloogia mõjutab meie tulevikku, siis arutelu lihtsustamiseks ja näitlikustamiseks kogusime kokku erinevad Euroopa tipptehnoloogia näidised," selgitas eesistumise digilahenduste nõunik Valdek Laur tehnoloogiate väljapaneku ehk Digital Expo eesmärki.

Lauri sõnul on näituse üks silmapaistvamaid väljapanekuid futuristliku välimusega isejuhtiva Audi prototüüp, kuna see avalikustati alles mõned nädalad tagasi Frankfurdi automessil ning Eesti ongi järgmine koht, kuhu prototüüp on jõudnud. Auto on täiesti autonoomne, nii et sel pole pedaale ega rooli - nende asemel on hoopis riiul ja suur ekraan. Samuti on autos elektrooniline assistent, kes räägib sõitjaga ning aitab autot seadistada vastavalt nutitelefoni andmetele.

Autor: Siim Lõvi

Lisaks autonoomsele autole on Expo üks esimesi kordi, mil saab reaalselt töös näha 5G-l põhinevaid rakendusi. Telia esitleb kaugjuhitavat ekskavaatorit, millega saab kaevandada, ilma et inimene oleks füüsiliselt läheduses. See annab võimaluse näiteks eluohtlikes piirkondades kaevandamiseks.

Nokia esitleb robotkätt, mida saab kasutada tootmistööstuses, kuivõrd 5G-l põhinevad tootmisüksused on mitu korda kiiremad ja efektiivsemad kui tavalisel ühendusel põhinevad, selgitas Laur.

Tema sõnul on 5G väga oodatud ka meelelahutustööstuses, näiteks esitleb Nokia OZO kaamerat, millega saab virtuaalreaalsuses vaadata otseülekandeid: "Praegu on jätkuvalt igasuguste 360-kraadi virtuaalreaalsusel põhinevate ühenduste väga suureks pudelikaelaks see, et internet pole veel piisavalt kiire."

Korraldajad loodavad, et tehnoloogiliste lahenduste visualiseerimine viib riigijuhid senisest resoluutsemate otsusteni digitehnoloogiate arendamises. "Tallinnas allkirjastasid ministrid küll juulis 5G deklaratsioonid, aga selleks, et deklaratsioonist jõuaks päriselt lõpuni, tuleb ikkagi veel samme edasi astuda," ütles eesistumise pressiesindaja Piret Seeman. "Selleks on vaja, et terve Euroopa Liit võimaldaks sellise infrastruktuuri väljaarendamist."

Expol saab vaadata ka tuleviku õppimislahendusi ja e-riigi väljapanekut. Samuti on seal n-ö kõva teaduse osa, näiteks tutvustatakse aju-uuringuid ja 3D printimistehnoloogia abil valmistatud tehissüdant.

Tehnikalahenduste väljapanekut on võimalik kõikidel huvilistel ka ise külastada laupäeval kell 11-17 Kultuurikatla korstna taga asuval näitusealal.