Suure krediitkaardipettuse uurimine kukkus läbi

Ajakirjanduses on korduvalt räägitud kelmide võrgustikust, mis meelitas turiste lokaalidesse, uimastas neid ning tõmbas pangakaardid tühjaks. Kannatanuid – peamiselt välismaalasi – oli palju, uurimine massiivne, videotõendid, mida täna avalikult esimest korda näitame, äärmiselt kõnekad, aga ometi pätid pääsesid, selgus "Pealtnägija" loost.

"2010. aasta sume augustikuu õhtu. 40-aastates Timo jalutab keskööl mööda Tallinna vanalinna, kui juurde astub nooremapoolne naisterahvas. Naine on aval suhtleja ja teeb ettepaneku minna dringile. Vanalinna pooltühjas baaris möödub vaid mõnikümmend minutit, kui Timot tabab mingi seletamatu jõud, mis paneb ta justkui niidetult magama. Täpsemalt sama stsenaarium kordub sel suvel veel sajakonna Tallinnat külastava turisti puhul. Et kaebusi laekub järjest, käivitub mastaapne politseioperatsioon ja neli kuud hiljem paljastub organiseeritud kuritegelik bande, kelle jultunud ja kohati väga küüniline käekiri šokeerib isegi kogenud kriminaaluurijaid," kirjeldas "Pealtnägija" üht juhtumit.

"Nad üsna julmalt ja kartmatult tegutsesid," ütles ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu.

Kuid massiivse uurimise suurim üllatus saabus alles tänavu suvel ehk seitse aastat pärast menetluse algust. Kõlab uskumatult, aga sadu tunde turvakaamera videosid, pealtkuulatud kõnesid ja rohkem kui 10 000 lehekülge kirjalikke tõendeid, mis politsei kogus, osutusid lõpuks kasutuks ja grupeeringu liikmed pääsesid karistuseta.

"Pisut on nagu piinlikki," tõdes ringkonnakohtunik Sten Lind. "Õiguskaitsesüsteem tervikuna ju selles asjas ebaõnnestus."

"Juriidilises mõttes on nad jah õiged mehed, selles suhtes nad ei ole süüdi mõistetud," tõdes Heinsalu.

Valdavalt välismaalaste petmisele suunatud skeemi uurimine hakkab tegelikult hargnema hoopis edukast IT-ettevõtjast Priidust. Kuna Priit on oma valdkonnas tuntud ekspert ja ta tunneb tänaseni juhtunu pärast piinlikkust, on Priit tema varjunimi. Ühel juunikuu ööl 2010 veetis ta vanalinnas lõbusalt aega koos välismaalastest äripartneritega, kui ühtäkki...

"Ma avastasin, et töökaalased olid kadunud ja siis ujusid mingid kaks naist mulle külje alla. Nägid välja nagu tavalised pereemad, kes on tulnud lihtsalt aega veetma," kirjeldas Priit. "Algul hakkasime tantsima, aga kui ööklubi kinni pandi, siis nad tegid ettepaneku minna kuskile veel dringile."

Priit nagu ka teised ohvrid meelitati kohta, mida peibutuslinnud reklaamisid kui linna kuumimat ööklubi. Kohale jõudes oli pilt aga sootuks teine.

Heinsalu rääkis: "See oligi üks nende siuke siuke nõks, kui nii võib öelda. Tegemist oli tõepoolest täiesti tavaliste naisterahvastega, kes kuidagi oma välimuselt ei meenutanud prostituute. See nende lihtsus ja tavaline olek ehk siis mingil määral ehk tekitasid nendes meestes nagu usaldust, miks nad kaasa läksid."

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) majanduskuritegude talituse eksjuht Rain Kuus ütles, et taoliste baaride näol oli tegemist kohtadega, kuhu minnes pidid olema teatud konditsioonis, et kõik näis tore.

"Ja väga tihti oligi see, et see tervitusnaps jäi kannatanutele esimeseks ja viimaseks. Mitmed kannatanud ütlesid ka seda, et nad panid tähele, et need naisterahvad ise väga ei tarbi seda või siis tegid näo, et nad nagu joovad seda," lisas prokurör Heinsalu. "Siis järgmiseks tahtsid naisterahvad enamasti šampanjat saada ja tihtilugu ka kannatanud selle esimese pudeli ostsid."

Vahuveini eest kasseeriti 180 krooni asemel 18 000

Priit meenutas, et kuigi šampanja hinnaks öeldi 180 krooni, kasseeriti tema krediitkaardilt 18 000 krooni.

Hommikul jaoskonnas avaldust kirjutades kohtas Priit veel mitut sama skeemi ohvrit, kes mäletasid eelmist õhtut ähmaselt. Üksikjuhtumitest joonistub selge muster, mille keskmes on kaks baari vanalinnas, ja üks Rotermanni kvartalis. Kolme peale puistati suve jooksul mitut sadat meesturisti paarikümnest riigist üle kogu maailma.

Kannatanud on valdavalt 35-55 aasta vanused härrasmehed. On ametnikke, firmaomanikke, kaugsõiduautojuhte. Paljud on Eestis töökohtumistel, näiteks üks NATO tippametnik, kes külastab Tallinnas toimuvat kõrgetasemelist julgeolekukonverentsi.

Ehkki paljud loobuvad, annab detailsemaid tunnistusi lõpuks 98 kannatanut. Ainuüksi nende baasil arvutab politsei uimastajate bande nelja kuu kriminaalseks sissetulekuks 740 000 eurot. Tagantjärele võib öelda, et politseil suurim trump olid paradoksaalselt asutuste endi turvakaamerad, mis talletasid kuritegeliku ahela algusest lõpuni. Kaadritelt, mida avalikkus varem näinud pole, on näha, et uimastamine ja paljaks varastamine käis nagu konveieril. Jälgige näiteks neid kahte naist, kes kehakeele abil üksteisele püüdlikult selgeks teevad, milline jook on kahjutu ja milline sisaldab uinutit.

"Kannatanud, kes olid siis tarbinud näiteks neid tervitusnapse, olid selleks ajaks, ütleme siis, hakkas juba hägustuma see pilt ja nad väga ei varjanud enam oma PIN-koodi, nii et see PIN-koodi teada saamine baaritöötajatel oli üsna lihtne ja seejärel hakati seda ära kasutama, pandi lisati juurde maksele juba mitu nulli tehti sellest summast mitme kordne summa. Ja kui kannatanu oli juba täitsa ebaadekvaatne, siis lihtsalt teostati makseid, nagu oleks see inimene tellinud teatud jooke, mis olid summasid arvestades väga kallid," rääkis Heinsalu.

Tõendeid oli piisavalt

7. septembriks 2010 on tõendite hulk piisav, et kuritegelik äri kinni panna. Kõik kolm baari joostakse koordineeritult maha kell 5 hommikul. Ainuüksi operatsiooni kaasatud politseinike hulk on muljetavaldav. Ilmuvad ajaleheartiklid, mis tituleerivad juhtumi Eesti ajaloo suurimaks krediitkaardipettuseks.

"Selle kinnipidamisoperatsiooniga oli siis seotud üle 70 põhja prefektuuri töötaja, pidasime kinni võis olla ligi 30 isikut põhimõtteliselt üheaegselt. Selles mõttes jah, et mingisugust vastupanu, aktiivset vastutegevust ei olnud, loomulikult oli meie käsutuses sel öösel põhja prefektuuri kiirraegeerijad ja vastav varustus, [...] nii et jah seal mõtlev inimene seal palju ju rusikaga vehkima ei hakka," rääkis Rain Kuus.

Viis aastat uuritud juhtum saadeti lõpuks kohtusse detsembris 2015. Videosalvestusi ja varjatud vaatlusi on nädalate kaupa, toimikuid kapitäis. Asjaga tegeles politseis terve osakond ja järgemööda neli prokuröri ning vaieldi läbi kaks kohtuastet. Kuni tänavu suvel saabus šokk.

"Kohus leidis, et seda kriminaalasja ei ole võimalik mõistliku aja jooksul lahendada selliselt, et see mahuks mõistliku menetlusaja piiridesse juhtunud kohtulahendiga," tõdes prokurör.

Ringkonnakohtunik Sten Lind tõdes, et pole oma karjääri jooksul näinud, et nii suur kriminaalasi hapuks lastakse. "Prokuratuuris kokku oli ta kuskil kolm ja pool aastat ja sellest sellist sisutut pausi, vähemalt kohtu silmis, mida prokuratuur ei suutnud ära näidata, et mida nad siis tegid sel ajal, oli kaks aastat ja seitse kuud."

Mairi Heinsalu oli viimane ja järjekorras neljas prokurör, kelle laual 48 köitest koosnev materjal 2015. aasta kevadel maandus. Tema sõnul oli see kõik prokuröride vahetumise ja halbade asjaolude kokku langemine.

"Loomulikult on meil kannatanutest kahju ja kergelt nagu piinlik, et see asi niimoodi lõppes. Et kui panna ennast kannatanu olukorda, siis oleks väga raske seda mõista. Aga see ei tähenda, et me tunneks, et me oleme teinud valelahendi," tõdes kohtunik.

"Eks see näitab, et puudus tahtmine Eesti riigil seda lahendada. Enamus kannatanuid olid ju välismaalased ja suuremad summad olid ju ka välismaalastelt. Isiklikus plaanis tuleb ikka õppida ja tuleb targem olla enam selliseid vigu mitte teha. Aga Eesti riigi mõttes, kui sellist asja ei suudeta lahendada, siis jätab see ikka väga kehva mulje. Eesti riik võiks ju olla eeskujuks teistele oma seaduste ja lahenditega, midagi head selles küll nüüd praegult ei ole," leidis ohver Priit.