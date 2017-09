Kohtumisel Taani kuningannaga tänas Kaljulaid Taanit pikaajalise ja tugeva toetuse eest Eestile ning kutsus kuninganna Margrethe II Dannebrogi 800. aastapäeva puhul Eestisse. Tallinna lähedal toimunud lahingust, kus Taani endale legendi järgi lipu sai, täitub järgmisel suvel 800 aastat.

Kaljulaidi kohtumine Lars Løkke Rasmusseniga keskendus Eesti ja Taani koostööle digivaldkonnas ning julgeolekuteemadele.

"Eesti ja Taani on mõlemad digitaalse ühiskonna esiriigid ja me peaksime selles valdkonnas tihedat koostööd jätkama," lausus president ning arutas võimalust laiendada Soomega toimivat digitaalse andmevahetuse lahendust ka Taanile.

"Meil on väga hea meel, et varsti tuleb NATO liitlaste suurendatud kohaloleku raames Eestisse ka Taani kompanii. Eestil ja Taanil on pikaajaline väga hea koostöö julgeolekuvaldkonnas, mida võiks nüüd laiendada ka küberkaitse valdkonda," ütles Kaljulaid.

Kohtumisel räägiti veel vajadusest muuta tulevikus meie maksusüsteeme, Euroopa tulevikustsenaariumitest ning Brexiti mõjust Euroopa Liidule.

Taani Tööstuse Keskliidus e-valitsuse ümarlaual tutvustas Kaljulaid Taani ettevõtjatele ja kõrgetele ametnikele Eesti e-riigi aluseid, e-residentsuse programmi ning küberkaitse põhimõtteid.

"Me peame pidevalt võrdlema digitaalset ja analoogset maailma. Tegelikult on digitaalne enamasti analoogsest turvalisem ja on oluline, et riigid pakuksid oma kodanikele ja ettevõtetele turvalisi digitaalseid teenuseid," rääkis president.

Julgeolekupoliitikateemalisel arutelul Taani Rahvusvaheliste Uuringute Instituudis kõneles Kaljulaid Eesti julgeolekupoliitika põhimõtetest ning arutas Läänemere piirkonna julgeolekut ning Eesti ja Taani kaitsekoostööd.

Kolmapäeva õhtul kohtub Kaljulaid veel Eesti kogukonna ning Taani ettevõtjatega.