Lähipäevade ilm on veel rahulik ja sajuta

Kõrgrõhkkond on Soome kohal väheliikuv ja selle mõju püsib Läänemeremaades. Soomes, Baltimaades ja Poolas on ilm olulise sajuta, kuid osaliselt halli pilvevaibaga kaetud.

Rootsis, Taanis ja Saksamaal on Atlandi ookeanil tegutsevate madalrõhkkondade tõttu vihma võimalus suurem ja ka kagutuul mõnevõrra tuntavam. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi, alla 10 kraadini jäävad termomeetrinäidud Põhja-Soomes ja Rootsis, 20 kraadi ähedale tõusevad Saksamaal ja Poolas.

Reedel olulist ilmamuutust oodata ei ole. Kõrgrõhkkond peab madalrõhkkondade survele veel vastu ja ilm püsib rahulik.

Saabuval ööl on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 3-9, maapinnal võib nulli ümbrusse langeda. Saarte rannikul on sooja kuni 12 kraadi.

Neljapäeva hommikul on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub nõrk idakaare tuul ja sooja on 6-10, saartel kuni 12 kraadi. Päeval on meil pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 12-16 kraadi.

Reedel ja laupäeval saame nautida rahulikku ilma, kuigi jah, taevas tõmbub pilve ning laupäeval ja pühapäeval sajab kohati uduvihma. Kagutuul aga hakkab pühapäeval hoogu koguma, ning paisub esmaspäevaks õige tugevaks, nii et puhangud ulatuvad rannikul kuni 20 m/s.

Veel paar rahulikumad päeva, siis hakkvad lehed lendama.